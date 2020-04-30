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Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İşte Ramazan şerbeti tarifi ve malzemeleri…
Ramazan şerbeti nasıl yapılır? İşte Ramazan şerbeti tarifi ve malzemeleri…
11 Ayın Sultanı Ramazan ayında sofraları geleneksel lezzetlerle süslemek isteyenler Ramazan şerbeti tarifi araştırıyor. Osmanlı geleneksel lezzetlerinde Ramazan şerbeti içinizi ferahlatacak. Ramazan şerbeti malzemeleri ve tarifi…
Gurme 30 Nisan 2020 - 12:36

Osmanlı zamanından beri aslında sofralara konuk olan Ramazan şerbeti, Ramazan ayında daha çok araştırılmaya başlandı. Sizde şerbeti evinizde kolayca yapmak ister misiniz? İşte Ramazan şerbeti malzemeleri ve tarifi…

RAMAZAN ŞERBETİ MALZEMELERİ

– 250 gram çekirdeği çıkarılmış kayısı

– 250 gram çekirdeği çıkarılmış vişne

– 250 gram beyaz üzüm

– 250 gram kırmızı üzüm

– 2 su bardağı toz şeker

– 1 adet kabuk tarçın

RAMAZAN ŞERBETİ TARİFİ

Şerbeti hazırlamak için kullanacağınız meyvelerin çekirdeklerini çıkarın. Tarifte bulunan tüm meyveleri bir tencereye koyarak, kısık ateşte haşlayın. Şeker ve tarçın ilave ettikten sonra bir süre daha karıştırarak kaynatın. Tencereyi ocaktan alarak blender’dan geçirin. Buzdolabında bekleterek, servis edebilirsiniz.

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