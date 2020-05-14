Reis Gıda’dan Dünya Çiftçiler Günü’ne özel proje

Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu'nun (IFAP) kuruluş tarihi olan 14 Mayıs, 1984 yılından bu yana her yıl “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlanıyor. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis yerli üretimi desteklemek adına başlattıkları Bakliyat Köyü Projesine “Dünya Çiftçiler Günü'nde” dikkat çekerek şunları belirtti: “Dünya genelinde yaşanan iklim krizi, biyoçeşitlilik kaybı, açlık ve yoksulluk, gıda güvenliği ve olağanüstü sağlık problemleri gibi pek çok küresel sorunlarla karşı karşıyayız. Tarım, gıda ve su kaynaklarının hayati derecede önemli olacağı bir sürece giriyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi kesintisiz gıda arzını her zamankinden daha önemli hale getirdi. Bir ülkenin tarımsal üretiminde ve gıdada kendi kendine yeterlilik gıda güvencesinin ve güvenliğinin vazgeçilmezidir. Kırsal kalkınmada, sanayi sektörüne hammadde sağlamada ve ihracatta tarımın rolü büyüktür.”

REİS BAKLİYAT KÖYÜNÜ HAYATA GEÇİRDİK

Reis ayrıca tarımın, toplam iş gücünün üçte birinin geçim kaynağı olan ve toplumun her kesimini ilgilendiren stratejik bir sektör olduğuna da değindi: “Önceliğimiz, üreticilerin bir araya geldiği, verim ve kaliteyi yönettiği, iç ve dış piyasa talebine uygun üretim yapan üretici alt yapısına destek vermektir. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve sağlıklı bir yaşam için ata tohumlarının korunması ve yerli üretimin teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu öngörüden yola çıkarak “Reis Bakliyat Köyü” adını verdiğimiz projemizi hayata geçirdik. Çünkü ata tohumları gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirastır. Bu nedenle ülkemizde sürdürülebilir tarımın destekçisi olarak tohum üreticiliği belgesi çalışmalarımızı tamamlayıp ilk etapta 2 ilde sözleşmeli tarım projemizi başlattık.”

KADIN ÇİFTÇİLERİN EMEĞİ BÜYÜK

Projenin ilkini Bolu Çamyayla Köyü’nde 60 dönümlük bir arazide kadın çiftçilerin ekimi ve emeğiyle gerçekleştirdiklerini de anlatan Mehmet Reis, “Samsun'un Bafra ilçesinde yaklaşık 430 dönümlük arazi üzerinde Trakya Araştırma Enstitüsünden alınan geleneksel mutfak kültürüne uygun pirinç elde etmek adına 3 çeşit çeltik tohumu ekimi gerçekleştiriliyor. Üretilen bu ürünlerin Reis markasıyla değer oluşturmasını ve çiftçimizin ticari kaygısı olmadan sürdürülebilir üretimi gerçekleştirmesini amaçlıyoruz” dedi.