Rengarenk makaron tarifi ve kalorisi | Makaron nasıl yapılır?

Bir çeşit kurabiye olan makaron son günlerin en çok tercih edilen tatlıları arasında yer alıyor. Haberimizde bulunan makaron tarifi ile hem lezzetli, hem farklı hem de renkli renkli eşsiz bir tatlıyı misafirlerinize sunabilirsiniz. İşte makaron tarifi ve kalorisi...

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Kokeni İtalya’ya dayanan daha sonra Fransa’da son halini alan makaron, acıbadem kurabiyesine benzerliği ile biliniyor. Fakat makaron, acıbadem kurabiyesinden biraz daha yumuşak oluyor. Sizler paylaştığımız tarif ile renkli renkli makaronlarınızı evde yapabilirsiniz. Eşsiz bir tatlı olan makaronun yapımı oldukça zor. Tarifte de göreceğiniz gibi renklendirmek için jel ve gıda boyaları kullanabilirsiniz. Peki kaç kalori?

MAKARON TARİFİ

Malzemeler;

125 gram toz badem,

125 gram pudra şekeri,

120 gram toz şeker,

50 gram su,

80 gram yumurta akı

Yapılışı;

Toz badem ve pudra şekeri karıştırılır. (Renklisi için gıda boyası eklenmelidir)

Su ve toz şeker, cezvede 118 dereceye kadar kaynatılır.

Yumurta akları başka bir kap içersinde çırpılır.

118 derecede olan şerbet, 7-8 kerede kabaran yumurta akına yedirilir.

Şerbet yedirilen yumurta akları toz badem ve pudra şekeri karışımına eklenir.

Hazırlanan makaron hamuru, krema torbasına alınıp yağlı kağıtlı tepsiye 3 santimetrelik aralıklarla sıkılır.

120 derecedeki fırında 29 dk. pişirilir.



Kreması için;

100 gram fildişi küvertür çikolata veya bitter çikolata

200 gram krema

Yapılışı;

Krema, sos tenceresinde ısıtılmalıdır ve kaynatılır.

Krema kaynama noktasındayken ocaktan alınır ve içine çikolata ilave edilir.

Çikolata sos elde edilinceye kadar iyice karıştırılır. Buzdolabında 30 dk. bekletilir.

Macaronları birleştirme adımı

Kurabiyeler spatulayla yağlı kâğıttan ayrılır.

Soğuyan krema ise, krema torbasına alınır. Makaronkurabiyesinin içine sıkılır.

Diğer makaronkurabiyesi kremanın üstüne bastırılır. Bütün kurabiyeler bitene kadar aynı işlem uygulanır.

100gr makaron yaklaşık olarak 400 kilokaloridir. (kcal)