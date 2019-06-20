Revani nasıl yapılır? İşte kolay revani tarifi…

Bayram gelmişken birçok kişi mis gibi revani hayalleri kurmaya başladı. Bu hayallerle ortak olduk ve bayramların olmazsa olmaz tatlısını daha kolay hale getirdik. Kolay revani ile siz de pratik bir şekilde tatlınızı yapabilirsiniz. İşte kolay revani tarifi…
Kolay revani malzemeleri;
– 3 yumurta
– 1 bardak yoğurt
– ½ bardak sıvı yağ
– 1 paket kabartma tozu
– ½ kaşık limon kabuğu (Rendelenmiş)
– ½ kaşık portakal kabuğu (Rendelenmiş)
– 1,5 bardak şeker
Şerbeti için;
– 2,5 bardak şeker
– 2,5 bardak su
– Yarım limon suyu
Kolay revani yapımı
Öncelikle şerbeti hazırlayın. Bunun için şeker ve suyu kaynatmak için tencereye alın. Kaynayınca limon suyunu ekleyip birkaç dakika sonra soğuması için ocaktan alın. Geniş bir kabın içine yumurtaları kırın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve şekerler eriyinceye kadar çırpın. Üzerine un dışında tüm malzemeleri ekleyin. Tekrar karıştırın. Ardından unu yavaşça ekleyin. Kek hamurundan daha sıvı bir kıvam elde edene kadar un ekleyebilirsiniz. Daha sonra kare borcamı yağlayıp hamuru dökün. Yaklaşık 30 dakika 180 derecelik fırında pişirin. Ardından çıkarıp soğuyan şerbeti dökün. Her tarafı şerbeti aldıktan sonra dilimleyin ve soğuması için bekleyin. Hindistan cevizi dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.