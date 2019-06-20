Revani nasıl yapılır? İşte kolay revani tarifi…

Revani kıvamı tutturulması zor, meşakkatli bir tatlı. Sizin için harika bir tarifler kolay revani hazırladık. Bu sayede bayramda ziyaretinize gelenler için kolaylıkla revani tatlısı hazırlayabilir gönülleri fethedebilirsiniz. Mis gibi kabaran tadı damaklarda kalan bir kolay revani için buyurun tarifimize…

Bayram gelmişken birçok kişi mis gibi revani hayalleri kurmaya başladı. Bu hayallerle ortak olduk ve bayramların olmazsa olmaz tatlısını daha kolay hale getirdik. Kolay revani ile siz de pratik bir şekilde tatlınızı yapabilirsiniz. İşte kolay revani tarifi…

Kolay revani malzemeleri;

– 3 yumurta

– 1 bardak yoğurt

– ½ bardak sıvı yağ

– 1 paket kabartma tozu

– ½ kaşık limon kabuğu (Rendelenmiş)

– ½ kaşık portakal kabuğu (Rendelenmiş)

– 1,5 bardak şeker

Şerbeti için;

– 2,5 bardak şeker

– 2,5 bardak su

– Yarım limon suyu

Kolay revani yapımı

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Bunun için şeker ve suyu kaynatmak için tencereye alın. Kaynayınca limon suyunu ekleyip birkaç dakika sonra soğuması için ocaktan alın. Geniş bir kabın içine yumurtaları kırın. Üzerine toz şekeri ekleyin ve şekerler eriyinceye kadar çırpın. Üzerine un dışında tüm malzemeleri ekleyin. Tekrar karıştırın. Ardından unu yavaşça ekleyin. Kek hamurundan daha sıvı bir kıvam elde edene kadar un ekleyebilirsiniz. Daha sonra kare borcamı yağlayıp hamuru dökün. Yaklaşık 30 dakika 180 derecelik fırında pişirin. Ardından çıkarıp soğuyan şerbeti dökün. Her tarafı şerbeti aldıktan sonra dilimleyin ve soğuması için bekleyin. Hindistan cevizi dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.