Roka kaç kalori? Rokanın besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki roka kaç kaloridir? Rokanın besin değerleri ve kalorisi...

Yeşil yapraklı, acımsı bir tada sahip roka C vitamini açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Eruca cinsine ve Brassicaceae familyasına aittir. Roka, C Vitamininin yanı sıra çeşitli mineraller, glukozinolat, kalsiyum, folat ile A, K ve P vitaminleri de yine rokanın etken maddeleridir. Roka en çok salatalarda taze tüketilir ancak diğer yeşil yapraklı sebzeler gibi makarnaya, güveçlere ve soslara da eklenebilir. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de rokadır. İşte rokanın besin değerleri ve kalorisi…

ROKA KAÇ KALORİDİR: 100 gram roka yaklaşık 25 kaloridir.

ROKANIN BESİN DEĞERLERİ

100 g rokada aşağıdakiler bulunur:

Su: 91,71 g

Enerji: 25 kcal

Protein: 2.58 g

Toplam yağ: 0,66 g

Karbonhidrat: 3.65 g

Lif: 1.6 g

Toplam şeker: 2.05 g

Kalsiyum: 160 mg

Demir: 1.46 mg

Magnezyum: 47 mg

Fosfor: 52 mg

Potasyum: 369 mg

Sodyum, Na [mg] 27

Çinko: 0,47 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 15 mg

Tiamin: 0.04 mg

Riboflavin: 0.09 mg

Niasin: 0.31 mg

B-6 Vitamini: 0.07 mg

Folat, DFE: 97 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 119 µg

A Vitamini, İÜ: 2373 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.43 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 108.6 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.09 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.05 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış [g] 0.32

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg