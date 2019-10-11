Rulo pasta tarifi (Çikolatalı rulo pasta nasıl yapılır?)

Büyük küçük herkesin bayılarak yediği, dolabı açınca içinde mutlaka görmek isteyeceği lezzetlerden biri de rulo pasta. Siz de çayın, kahvenin ve sohbetin yanında harika giden rulo pasta yapmak istiyorsanız hazırladığımız çikolatalı rulo pasta tarifine mutlaka göz atmalısınız. İşte çikolatalı rulo pasta malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Çikolata içine girdiği tüm lezzetleri ekstra güzelleştirirken bir de muzla birleşince yemeye doyamayacağınız bir tatlı oluyor. Büyük küçük herkesin severek tükettiği rulo pasta, çok zahmetli gibi görünse de aslında pratik bir tarif. Bu nedenle acil gelen misafire, yemek sonrası kendini gösteren tatlı krizine karşı yapılabilecek en güzel lezzetlerden biri. Sizin için hazırlamış olduğumuz tarif ile pastanelerdekinden bile daha güzel bir çikolatalı rulo pasta hazırlayabilirsiniz. Peki, çikolatalı rulo pasta nasıl yapılır? İşte çikolatalı rulo pasta için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapımı…

Çikolatalı rulo pasta malzemeleri

Keki için;

– 5 yumurta

– 1 bardak toz şeker

– 1 paket kabartma tozu

– 2 damla limon

– 1 bardak un

– 3 kaşık kakao

Kreması için;

– 3 bardak süt

– ½ vanilya çubuğu

– 2 yumurta sarısı

– ¾ bardak toz şeker

– 2 kaşık un

– 1 kaşık nişasta

İçi için;

– 2 muz

Üzeri için,

– ½ kase ganaj

-50 gr beyaz çikolata (rendelenmiş)

Çikolatalı rulo pasta nasıl yapılır?

Öncelikle kekini hazırlayalım. Bunun için derin bir kabın içinde tüm yumurtaları kırın. Ardından toz şeker ile birlikte iyice çırpın. Üzerine unu ve kakaoyu ekleyin ve karıştırın. Üzerine kabarma tozunu ve limon suyunu kayın yeniden karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ev üzerine karışımı dökün. 180 derecede 9 dakika kadar pişirin ve çıkarıp oda sıcaklığında bırakın.

Kreması için ise süt ve vanilya çubuğunun çekirdeklerini derin bir tencerenin içine alın. Karıştırarak hafif sıcak bir kıvama getirin.

Bir başka kabın içinde yumurta sarısı ve şekeri çırpın, üzerine nişasta ve unu ilave edin ve karıştırın. Sütlü karışımdan bir kepçe alın ve yumurtalı karışımın içine döküp karıştırın. Ardından tüm karışımın tamamını dökün ve kıvam alana kadar pişirin. Piştikten sonra tezgahta yarım saate yakın dinlendirin.

Daha sonra hazırladığınız kekin tabanına kremayı sürün ve üzerine muzları dizin ve yağlı kağıt yardımıyla sarın.

1,5 saat buzdolabında dinlendirin. Sonra üzerine çikolatalı ganaj sürün ve beyaz çikolata rendesiyle süsleyin.

Afiyet olsun.