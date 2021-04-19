Sadece Ramazan ayına özel üretiliyor

Elazığ’a özgü olan yaklaşık 50 yıldır üretilen ve bu yıl da Ramazan ayı ile birlikte tezgahlarda yerini alan nohut ekmeği, vatandaşın vazgeçilmezi tatlarından biri. İlk yapıldığı yıllarda nohut mayasının zor olmasına rağmen hemen hemen her gün üretilen nohut ekmeği, zamanla yerini sadece Ramazan ayına bırakmış.

Geçmiş yıllarda sokaklara kurulan tezgahlarda da satılan ancak Covid- 19 salgını nedeniyle kentte belirli fırınlarda üretilen ekmek, bu Ramazan’da da açıkta satılamıyor. Sosyal mesafe kuralına uyularak üretilen ekmek iş yerlerinde müşterilere sunuluyor. Ayrıca bazı fırınlarda evlerinden çıkamayan vatandaşların siparişleri adreslerine kadar ulaştırıyor.

Sadece Elazığ'da üretilen nohut ekmeğini diğer ekmeklerden ayıran özelliklerini aktaran unlu mamuller işletme sahibi Mustafa Çelik, “Bu ekmek ismini de nohut mayasından alıyor. Bir gün öncesinden nohutların kırılmasıyla sıcak ortamda belirli bir kapalı kutuda bekletiliyor. Ondan sonra normal maya yerine nohut mayası dediğimiz nohutla elde edilen maya ile yapılır. İmalattan sunuma geçiş aşamasına yaklaşık 3 saat gibi bir zaman diliminde hazırlanıyor. Çok zaman alan ve emek isteyen bir iş” dedi.

Paket siparişi üzerine ekmeği evlere kadar götürdüklerini belirten Çelik, “Fiyatı 5 TL. Pandemi ciddi bir şekilde satışı etkiliyor. Çünkü insanların dışarı çıkmaması bu potansiyeli etkiliyor. Tüketimde insanların dışarı çıkamaması demek sadece nohut ekmeğini değil diğer ürünlerimize de aynı etkiyi sağlıyor. Biz yine de olduğu kadar elimizden geleni yapıyoruz. Paket siparişlerimiz oluyor. Gelemeyen insanlara paket siparişi yapıyoruz. Kendimiz götürüyoruz” diye konuştu.