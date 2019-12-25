Sadrazam lokumu tarifi… Kakaolu sadrazam lokumu nasıl yapılır?

Yapılışı oldukça kolay olan sadrazam lokumu tatlısı adının ağırlı nedeniyle birçok kişi tarafından zor bir tatlı olarak algılanabilir. Ancak aniden gelen bir misafirinize gönül rahatlığı ile ikram edebileceğiniz sadrazam lokumu tatlısı için farklı bir tarif denedik. Kakaolu sadrazam lokumu büyük küçük herkesin çok hoşuna gidecek. İşte kakaolu sadrazam lokumunun ayrıntılı tarifi…
Kakaolu sadrazam lokumu malzemeleri
-3 bardak süt
-4 kaşık un
-1 kaşık nişasta
-2,5 kaşık kakao
-1 bardaktan 1 parmak az toz şeker
-1,5 bardak Hindistan cevizi
Üzeri için;
-1 paket krem şanti tozu
-½ bardak soğuk süt
Kakaolu sadrazam lokumu yapılışı
Öncelikle derin bir tencerenin içine sütü koyun. Üzerine toz şekeri, unu, nişastayı ve kakaoyu ekleyip, iyice karıştırın. Orta ateşte kıvam alana kadar pişirin. Bu esnada dikdörtgen borcam içine Hindistan cevizini serpiştirin. Hindistan cevizini elinizle düzelterek, her tarafına eşit bir şekilde gelmesini sağlayın. Ardından hazırladığınız kremayı, Hindistan cevizin üzerine eşit miktarda gelecek şekilde yayın. Kaşık ya da spatula yardımı ile düzeltin. Buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun