Sadrazam lokumu tarifi… Kakaolu sadrazam lokumu nasıl yapılır?

Adının ağırlığı sizi yanıltmasın, sadrazam lokumu tarifi oldukça pratik ve son derece lezzetli bir tariftir. Hamurunun tadı ayrı güzel, muhallebisi ayrı güzel olan sadrazam lokumunu sizin için biraz daha renkli hale getirerek kakaolu yaptık. İşte kakaolu sadrazam lokumu malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Yapılışı oldukça kolay olan sadrazam lokumu tatlısı adının ağırlı nedeniyle birçok kişi tarafından zor bir tatlı olarak algılanabilir. Ancak aniden gelen bir misafirinize gönül rahatlığı ile ikram edebileceğiniz sadrazam lokumu tatlısı için farklı bir tarif denedik. Kakaolu sadrazam lokumu büyük küçük herkesin çok hoşuna gidecek. İşte kakaolu sadrazam lokumunun ayrıntılı tarifi…

Kakaolu sadrazam lokumu malzemeleri

-3 bardak süt

-4 kaşık un

-1 kaşık nişasta

-2,5 kaşık kakao

-1 bardaktan 1 parmak az toz şeker

-1,5 bardak Hindistan cevizi

Üzeri için;

-1 paket krem şanti tozu

-½ bardak soğuk süt

Kakaolu sadrazam lokumu yapılışı

Öncelikle derin bir tencerenin içine sütü koyun. Üzerine toz şekeri, unu, nişastayı ve kakaoyu ekleyip, iyice karıştırın. Orta ateşte kıvam alana kadar pişirin. Bu esnada dikdörtgen borcam içine Hindistan cevizini serpiştirin. Hindistan cevizini elinizle düzelterek, her tarafına eşit bir şekilde gelmesini sağlayın. Ardından hazırladığınız kremayı, Hindistan cevizin üzerine eşit miktarda gelecek şekilde yayın. Kaşık ya da spatula yardımı ile düzeltin. Buzdolabında 1 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun