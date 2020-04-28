Sahur için pratik ve tok tutan yemek tarifi önerileri…

11 Ayın Sultanı Ramazan ayı, daha ilk haftasında. Oruç tutan milyonlarca insan ise sürenin uzun olmasından dolayı ramazanda hangi yiyeceklerin tok tutacağı konusunda araştırma yapıyor. Peki sahurda neler yemeli, hangi yiyecekler tok tutar? İşte birbirinden lezzetli, doyurucu tarifler...

Bugün Ramazan ayının 5. günü. Oruç tutarken açlık yaşamak istemiyorsanız aşağıdaki “Sahurda ne yenir” listemizi mutlaka inceleyiniz. İşte sahura özel yemek tarifi önerileri…

SAHUR NE DEMEK: Oruç tutmak için sabah namazından önce sahur vaktinde yemek yenir. Geceleyin kalkılan zamana “sahur”, bu zamanda yenilen yemeğe de “sahur yemeği” denir.

SAHURDA NE YENİR?

1-Ekmek ve tahıllar

2-Süt veya yoğurt

3-Peynir, yumurta veya kıyma vb protein

4-Meyve

5-Sebze veya salatalık domates vb

6-Yağlı tohum

7-Bol su

SAHUR’A ÖZEL YEMEK TARİFLERİ

ÇORBALAR

TAVUK SUYU ÇORBA TARİFİ

Serin bahar akşamlarında içinizi ısıtacak şehriyeli tavuk suyu çorbası tarifi ile karşınızdayız. Şehriyeli tavuk suyu çorbası ile hem şifa bulacak hem pratik bir yemek yapmış olacaksınız. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)





BROKOLİ ÇORBASI TARİFİ

Birçok kişinin pek severek yemediği sebzeler arasında olan brokoli için hazırladığımız çorba tarifi tüm fikirleri değiştirecek lezzette. Havuçlu patatesli kremalı brokoli çorbası özellikle çocuklarınız ve misafirleriniz için gönül rahatlığı ile hazırlanabilir. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

EZOGELİN ÇORBASI TARİFİ

Ramazan ayının gelmesiyle iftar vakitleri için sofralardan çorba eksik olmayacak. Uzmanlar, uzun açlık süresi sonrası yenilen yemeklerin çorba gibi şeyler olmasını öneriyor. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)





BÖREKLER

-SİGARA BÖREĞİ TARİFİ

Sigara böreği, çay saatlerinin misafir tabaklarının olmazsa olmazlarından biridir. Çıtır çıtır yufkası ve içine koyduğunuz bol malzeme ile ağzınızda dağılan sigara böreği hem kolay bir tariftir hem de oldukça lezzetlidir. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

-PİŞİ TARİFİ

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte değişik ve kolay yiyecekler araştırılıyor. Bunlardan biri de sahur için iyi bir seçenek olan pişi. Peki pişi nasıl yapılır? (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

-ÇİĞ BÖREK TARİFİ

Bir Tatar lezzeti olan Çiğ börek en çok Eskişehir bölgesinde yapılır ve çok sevilerek yenen bir börektir. Çıtır çıtır tadıyla sizin de vazgeçilmezlerinizin arasına girecek olan çiğ börek tarifinin püf noktalarını bilmek çok önemlidir. Bu püf noktalarla en orijinal çiğ böreği siz yapacaksınız. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

APERİTİFLER

– ÇILBIR TARİFİ

Sahur lezzetlerinde bugün çılbır tarifi ile karşınızdayız. Çılbır yapılmayan bir sahur sofrası düşünemiyoruz. Besleyici, tok tutan ve pratik olan çılbır tarifi herkesçe çok beğenilecek. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

– ZEYTİNYAĞLI SARMA TARİFİ

Birçok kişi tarafından her öğünde severek tüketilen zeytinyağlı yaprak sarma, mutfağımızın en gözde lezzetleri arasında yer alıyor. Zeytinyağlı yaprak sarmanın tarifi kadar, sararken uygulanması gereken püf noktaları da önem taşıyor. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

– KISIR TARİFİ

Gün tabaklarının, misafir menülerinin ve çay ikramlıklarının vazgeçilmesi kısır tarifi için kollarınızı sıvayın. Eğer gün sırası sizdeyse ve daha önce hiç kısır yapmadıysanız, acemiliğinizi asla belli etmeyecek bir tarifimiz var. Vereceğimiz kısır tarifi ile değme aşçılara taş çıkaracaksınız. (TARİF İÇİN TIKLAYIN)

SALATALAR

– TON BALIKLI SALATA TARİFİ

Ton balığı hemen her türlü yemekle birlikte tüketebileceğiniz türde bir yiyecek. Bu sefer onu bir salata da tadacağız. Ton balıklı salata tarifi ile hafif ve doyurucu bir salata hazırlıyoruz. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

– TAVUKLU SALATA TARİFİ

Söz konusu tavuklu salata tarifleri olduğu zaman çeşit çeşit, lezzetli mi lezzetli, yemelere doyamayacağınız farklı bir sürü salata hazırlanabilir. Ama içlerinde en güzeli en çok tercih edileni klasik tavuklu salata tarifidir. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)

ANA YEMEKLER

– ANNE KÖFTESİ

Köfte mutfağımızın vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Annelerimizin elinden çıkan köftenin tadı bir başka olsa da o tada yaklaşabilecek tarifler bulunuyor. (TARİF İÇİN TIKLAYINIZ)





– ŞİNİTZEL TARİFİ

Tavuğun en güzel en lezzetli hallerinden biri olan şinitzel, hemen hemen her sofraya en az bir kez konuk olmuştur. Özelikle pratik olması sebebiyle çalışan insanların sık sık tercih ettiği şinitzel için size harika bir tarif hazırladık. Bu tarif ile artık evinizde dakikalar içinde şinitzel yapabileceksiniz.(TARİF İÇİN TIKLAYIN)

ARNAVUT CİĞER TARİFİ

Türk mutfağının en lezzetli yemeklerinden Arnavut Ciğeri sumaklı maydanozlu soğan salatası ile tüketilir. Ama sahurda soğansız tüketmenizi öneririz.(TARİF İÇİN TIKLAYIN)



TOK TUTAN BESİNLER

Elma: Vitamin ve mineral bakımından zengin olan elma lifli yapısı nedeniyle tokluk hissini uzatır. Kan glikoz seviyesini düzenleyerek enerji veren elma özellikle egzersiz sonrası kaybedilen enerjiyi geri almanıza yardımcı olabilir.

Salata: Marul, lahana, kereviz, salatalık ve diğer yeşil yapraklı sebzelerin sindirimi yavaştır ve yedikten sonra midenizi uzun süre dolu hissedebilirsiniz.

Yulaf Ezmesi: Yulaf ezmesi sizi daha uzun süre tok tutar. Yulaf ezmesi içinde bulunan karbonhidratların vücut tarafından yakılması daha uzun sürer ve diğer öğüne kadar gereken enerjiyi sağlar. Glisemik indeksi düşük olan ancak besin değeri bakımından zengin olan yulaf ezmesi açlık hormonu “ghrelin”i baskılar.

Yeşil Çay: Öğünler arasında içeceğiniz 1 bardak yeşil çay açlık hissini bastırmanıza yardımcı olabilir.

Protein: Sadece karbonhidrat tüketmek yağ hücrelerinde aşırı enerji depolanmasına dolayısıyla vücutta yağ kütlesi artmasına neden olurken, protein karbonhidratın vücut tarafından emilme hızını yavaşlatır. Balık ve deniz ürünleri, yağsız et, yumurta ve tavuk eti gibi kaliteli protein kaynakları sizi daha uzun süre tok tutar ve gün içinde gereken enerjiyi sağlar.

Baharat: Baharatlı gıdalar tokluk üzerinde iki şekilde etkilidir; birincisi baharatlı gıdalar masaya oturduğunuzda daha az yemek yemenizi sağlar, ikincisi ise hararet yaptığı için daha fazla su içmenize dolayısıyla midenizin dolmasına neden olur. Eğer midenizde herhangi bir sorun yoksa yemeklerde kullandığınız baharatı arttırarak tokluk hissini uzatabilirsiniz.