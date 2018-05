Saklı kalan hazineler…

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Sagalassos Antik kentinin izleri MÖ 4200 lere dayansa da asıl MÖ 4'üncü yüzyılda Makedon kral Büyük İskender'in şehri almasıyla adını duyurmuş. Altın çağını ise Roma İmparatorluğu zamanında yaşamış. MS 6'ıncı yüzyıldan itibaren geri sayım başlamış ve deprem, veba salgını, akınlar derken yaşam burayı terk etmiş. Bugün gezilecek etkileyici bir antik şehir olarak günümüze kadar gelmiş. Burdur'un Ağlasun ilçesinde yer alan antik kentte konaklamak için sadece tek bir tesis mevcut… Sagalassos Lodge&Spa hotel yeşillikler içinde ve hafta sonu için çok ideal bir otel… Bana kalırsa okul gezileri Antik Kente sıkça yapılmalı…

Biz Antik kenti gezmenin yanında tabii ki lezzetleri de tadımlamaya geldik. İlk akşam 1851 yılında Isparta'da açılan ünlü fırın kebapçısı Kadir Usta’dan otelimize yemekler geldi. 4 kuşaktır bu işe gönül veren aile bize özel olarak kuzu kaburga, but ve ısparta köfte hazırlattı.

Özellikle saatlerce pişen kuzu enfesti. Bunun yanında köy tereyağı, deri tulumu ve cevizle sunulan ev yapımı sülük makarnası ve cifne(kurutulmuş taze fasülye) aşı gibi yöresel tatlar etlere eşlik ettiler.



İkinci gece yemeğimizde başarılı şef Burak Zafer Sırmaçekici ve Food and Travel genel yayın yönetmeni Ebru Erke pazardan topladıkları yerel ürünlerle bize keyifli bir gece yaşattılar. Atıştırmalık yer elması cipsi keyifliydi. Cifne çorbası yöreye has bir başlangıçtı zira benim damak tadıma göre değildi.

Favorim yöreye has eflatun patlıcanın közlenip tulum peyniri ile servis edilmesi benden çok geçer not aldı. Eflatun patlıcan mor patlıcana göre daha sert ve yerken değişik bir his veriyor denemenizi tavsiye ederim.

Buralardan toplanmış morel (kuzu göbeği) mantarı ile yapılmış göce pilavı (kırık buğday,mısır, nohut karışımı pilav) kuzu fırınla adeta dans ediyordu. Türkiye'de çok sayıda özel ürün mevcut ve en önemlisi gastronomide doğru ürünleri bir arada kullanmak…

Antik kenti yaşamak çok keyifliydi, kütüphanesi, avlusu ve antik tiyatrosu etkileyiciydi lakin yemekle de bütünleşince tadına doyulmaz bir deneyim oldu…