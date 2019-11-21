Şakşuka nasıl yapılır? Kolay şakşuka tarifi…

Özellikle Antalya bölgesinde çok sevilen ve onun dışında tüm Türkiye’de meze ya da ana yemek olarak tercih edilebilen bir lezzet olan şakşuka patlıcan ve domatesin en güzel buluşmasıdır. Siz de sofranız da muhteşem şakşuka lezzetine yer açmak istiyorsanız buyurun tarifimize. İşte şakşuka malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Fas kıyılarında “chakchouka (shakshuka)” ismiyle bilinen Özellikle Antalya ve Akdeniz bölgesinde çok meşhur olan şakşuka tarifi sofralarınızın en lezzetli yemeklerinden biri olacak. Yöreden yöre değişiklik gösteren şakşuka tarifinin ana malzemeleri patlıcan, kabak ve domates olarak bilinir. İşte size akşam yemeğinde müthiş bir yemek şakşuka…

Şakşuka malzemeleri

-3 tane patlıcan

-1 tane kuru soğan

-2 tane kabak

-1 tane domates

-½ kaşık domates salçası

-2 diş sarımsak

-2 tane yeşil biber

-Zeytinyağı

-Maydanoz

-1 bardak sıcak su

Şakşuka yapımı

Patlıcanları alacalı bir şekilde soyup küp küp doğrayın. Aynı şekilde domates ve kabakları da küp küp doğrayın. Ardından biberleri yarım ay şeklinde doğrayın. Soğanı yemeklik şekilde doğrayın. Sarımsakları ister rende ister ince bir şekilde doğrayın. Son olarak maydanozları de ince ince kıydıktan sonra derin bir tencerede patlıcanları ve kabakları kızartın. Sosu için Zeytinyağını ayrı bir tencerede kızdırın. Soğan ve sarımsakları hafifi kavurun. Üzerine biberleri atın ve kavurmaya devam edin. Domatesleri ve salçayı da üzerine ekledikten sonra kısık ateşte pişirin. Yaklaşık 10 dakika sonra üzerine suyunu dökün ve karıştırın. Kaynadıktan sonra sosu patlıcan ve kabakla karıştırın. Sıcak ya da soğuk olarak maydanozla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.