Salçalı tel şehriye çorbası tarifi: Salçalı tel şehriye çorbası nasıl yapılır?

Salçalı tel şehriye çorbası, yumuşak bir içim isteyenler için iyi bir tercih olacaktır. Kolayca hazırlanabilen salçalı tel şehriye çorbası aynı zamanda oldukça da lezzetli bir yiyecek. İşte salçalı tel şehriye çorbası tarifi…

Yemeklerde salça lezzeti sevenler için yepyeni ve çok güzel bir tarif hazırladık. Salçalı tel şehriye çorbası tadını çok beğeneceğiniz ve yaparken çok zahmet vermeyen harika bir çorba. Misafirleriniz için gönül rahatlığı ile yapabilirsiniz. Çünkü salçalı tel şehriye çorbası büyükten küçüğe herkesin hoşuna gidecek. İşte salçalı tel şehriye çorbası malzemeleri ve tarifi…

SALÇALI TEL ŞEHRİYE ÇORBASI MALZEMELERİ

1 paket domates konservesi

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 litre su

1 çay bardağı tel şehriye

SALÇALI TEL ŞEHRİYE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Salçalı tel şehriye çorbası için öncelikle sıvı yağ ve tereyağını bir tencereye koyun. Ardından üstüne domates konservesi ve salça ekleyerek kavurun.

Üzerine sıcak su ekleyerek karıştırmaya devam edin, ardından tel şehriyeyi ekleyin. Kapağı kapalı halde 10-15 dakika kadar pişirin.

Tel şehriye piştikten sonra tuz ve karabiber ekleyin. Ardında sofranızda dilediğiniz gibi servis edilmeye hazır olacaktır. Afiyet olsun.