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Salyangoz yediniz mi?

Sözcü okurlarını Datça’nın unutulmayan yemek kültürü ile tanıştırıyoruz. Bölgenin gurmelerinden ‘Balıkçı Fevzi’ anlatıyor: ‘Garaville’nin pilavı, ızgarası, kavurması, peynirli fırını, dolması ve omletini bile yapıyoruz. Etinin tadı midye, ciğer ve balık karışımı.

Mustafa SARIİPEK
Güncellenme: 07:37, 23/05/2021
Hayat HaberleriGurme
Salyangoz yediniz mi?

Hiç garaville yediniz mi? Peki salyangoz diye sorsak? Pek çoklarının yüzünü buruşturacağı bu soru Datça için aslında çok normal.

Datça'nın Rum nüfusundan kalma bu yemek kültürünü yaşatan ve araştıran isimlerden biri de bölgenin gurmelerinden Fevzi Çıkıkçı yani Balıkçı Fevzi…

Fevzi Çıkıkçı

Çıkıkcı, Sözcü HaftaSonu'na garaville yemeklerini anlattı.

YOKLUKTAN ORTAYA ÇIKMIŞ

“Datçalı olup da garaville yahnisini bilmeyen yoktur. Mübadele öncesinde Datça'da Rum nüfus yarı yarıya. Hatta bir bölümü müslüman olarak burada kalıyor. O dönem yokluk var. İnsanların protein alması gerekiyor.

Rumlar kuş avlıyor ve salyangoz yiyor. Salyangoz yemeği böyle yayılıyor Datça'ya. Garavillenin pilavı, ızgarası, kavurması, peynirli fırını, dolması ve omletini bile yapıyoruz.

Etinin tadı midye, ciğer sote ve balık karışımı.”

Temizlenen salyangozlar kaynatılır; yumurta ve peynirle çırpılır. İşte garaville omleti…

‘Hastalıklara iyi gelir' inanışı

“Datça'nın bir kısmı küçük, bir kısmı büyük salyangozları yer. Datçalılar, ‘bazı hastalıklara iyi gelir' diye bir söylentiye de inanmıştır. Yüksek protein ve düşük yağ oranıyla değerli bir besin maddesi olduğu söylenir.”