Salyangoz yediniz mi?

Hiç garaville yediniz mi? Peki salyangoz diye sorsak? Pek çoklarının yüzünü buruşturacağı bu soru Datça için aslında çok normal.

Datça'nın Rum nüfusundan kalma bu yemek kültürünü yaşatan ve araştıran isimlerden biri de bölgenin gurmelerinden Fevzi Çıkıkçı yani Balıkçı Fevzi…

Çıkıkcı, Sözcü HaftaSonu'na garaville yemeklerini anlattı.

YOKLUKTAN ORTAYA ÇIKMIŞ

“Datçalı olup da garaville yahnisini bilmeyen yoktur. Mübadele öncesinde Datça'da Rum nüfus yarı yarıya. Hatta bir bölümü müslüman olarak burada kalıyor. O dönem yokluk var. İnsanların protein alması gerekiyor.

Rumlar kuş avlıyor ve salyangoz yiyor. Salyangoz yemeği böyle yayılıyor Datça'ya. Garavillenin pilavı, ızgarası, kavurması, peynirli fırını, dolması ve omletini bile yapıyoruz.

Etinin tadı midye, ciğer sote ve balık karışımı.”

‘Hastalıklara iyi gelir' inanışı

“Datça'nın bir kısmı küçük, bir kısmı büyük salyangozları yer. Datçalılar, ‘bazı hastalıklara iyi gelir' diye bir söylentiye de inanmıştır. Yüksek protein ve düşük yağ oranıyla değerli bir besin maddesi olduğu söylenir.”