Savaş zamanı ortaya çıkan lezzet yıllardır yaşatılıyor

Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan yoklukta ortaya çıkan ve bir süre önce coğrafi işaret alan nohut kahvesi, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Işıkeli köyünde sevilerek tüketiliyor.

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Biga’nın Işıkeli köyünde üretilen nohut kahvesi, coğrafi işaret alarak tescillendi.

Tarihçesi ve hazırlanışıyla ilgi çeken lezzet, köyde kahvehanecilik yapan Cemil Kısa tarafından yaşatılıyor.

Kısa, nohut kahvesini hazırlarken yerli nohutları tercih ediyor. Atölyesindeki fırında kavurduğu nohutları, daha sonra iki ayrı makinede öğütüyor. Bu aşamadan sonra nohutları pişirmeye hazır hale getiriyor.

Bir tatlı kaşığı nohut kahvesini bir adet küp şeker ile lezzetlendiren Kısa, cezvenin içine biraz da karbonat ekleyerek kısık ateşte yavaş yavaş pişiriyor.

Pişme sırasında oluşan yoğun köpüğü tepsisindeki fincanlara dağıtan Kısa, bir süre daha pişirdiği kahvenin geri kalanını da fincanlara döktükten sonra sunumunu yapıyor.

Kısa, Birinci Dünya Savaşı yıllarında kıtlığın yaşandığı dönemde, dedelerinin kahveden mahrum kalmamak için nohudu kavurarak ve elekten geçirdikten sonra kahve yerine içtiklerini söyledi.

Kahvenin bol olduğu dönemlerde nohut kahvesinin unutulmaya başlandığını dile getiren Kısa, “Herkes bıraktı ama biz bırakmadık, günümüze kadar getirmeye çalıştık. Günümüzde nohut kahvesi çok tutuluyor ve içiliyor” dedi.

Kısa, nohut kahvesinin coğrafi işaret almasına ilişkin süreci de şöyle anlattı:

“10 yıldan beridir nohut kahvemize inanılmaz bir ilgi ve alaka var. Köyümüze gelenler çok sevdi. Kaymakamımız, belediye başkanımız, oda başkanlarımızın büyük emeğiyle bu iş oldu. Öncelikle kaymakamımız bu işe el attı. Ondan sonraki süreçte hocalarımız geldi. Nohut kahvesinin bütün detaylarını aldı. Sonra da askıya çıktı ve coğrafi işareti aldı. Biz de çok mutlu olduk. Köyümüz havası, suyu ve manzarası açısından görülmesi gereken bir köy. Özellikle nohut kahvesi tadılması gereken bir lezzet.”

Nohut kahvesinin nasıl hazırlandığını da anlatan Kısa, özellikle nohudu kavurma derecesine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Pişirirken de kahvenin ölçüsünün önemli olduğunu belirten Kısa, “Ölçüsü bir fincana bir tatlı kaşığı, biraz da şekeri öneriyoruz açıkçası. Türk kahvesi bir defa köpük yapar, bizim kahvemiz ise ocakta tuttukça köpük yapıyor. Köpüğü dökersiniz, cezveyi ocağa tekrar koyarsınız. Üçüncüye tamamlarsanız kıvama ulaşırsınız” dedi.

Kısa, nohut kahvesiyle birlikte Işıkeli köyüne gelenlerin sayısında özellikle hafta sonları artış olduğunu dile getirdi. (AA)