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Sebzeli güveç tarifi ve malzemeleri
Sebzeli güveç tarifi ve malzemeleri
Sebzeli güveç birbirinden farklı sebzelerin bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. Bu tarif hem kolay yapımıyla hem de lezzetiyle sofraların vazgeçilmez yemeği. İşte sebzeli güveç tarifi ve malzemeleri...
Gurme 16 Eylül 2020 - 16:22

SEBZELİ GÜVEÇ MALZEMELERİ

– 1 tane patlıcan
– 1 tane kabak
– 1 tane havuç
– 2 tane sivri biber
– 3 tane domates
– 300 gr rendelenmiş taze kaşar peyniri
– Yarım çay bardağı zeytinyağı
– 4 diş sarımsak
– 2 dal taze kekik
– 2 dal taze fesleğen
– Tuz
– Karabiber

SEBZELİ GÜVEÇ TARİFİ

Patlıcanı alacalı soyduktan sonra yuvarlak dilimleyin. Kabağın kabuğunu kazıyıp yuvarlak doğrayın.

Domatesleri, biberleri ve havucu yuvarlak doğradıktan sonra derin bir kaba alıp zeytinyağı, tuz, karabiber, fesleğen ve kekiği ilave edip harmanlayın.

Mini güveç kaplarına 1 patlıcan, 1 kabak, 1 domates, 1 havuç ve 1 biber sıralamasıyla dizin.

Üzerine kaşar peyniri serpip önceden ısıtılmış 180-200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Servis yapın.