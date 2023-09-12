Şef Eda Tunç’u birinci yapan yemek: King somonlu, kawakawa yağlı baklava

Şef Eda Tunç, 5. Australasia Tapas Yarışması'nda Yeni Zelanda mutfağının malzemelerini kullanarak yaptığı baklavayla birinci oldu.

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Yeni Zelanda Manukau’daki Ignite Colleges’de düzenlenen aşçılık yarışmasında 29 şef, bu yılın sonlarında İspanya’nın Valladolid şehrinde düzenlenen Dünya Tapas Yarışması’nda Avustralasya’yı temsil etme şansı için mücadele etti.

Yarışmada, Yeni Zelandalı bir otelin şefi Eda Tunç, Yeni Zelanda malzemeleriyle hazırladığı baklavasıyla birinci oldu. Tunç, Türk mutfağının geleneksel tatlısı baklavayı, Yeni Zelanda’nın yerel malzemeleri king somon, limonlu horopito şurubu, kawakawa yeşil yağı ve ayranla birleştirdi.

Tunç’un deniz üzümleriyle süslediği ve kokteyl bardağında servis ettiği bu yemek, aralarında ünlü şefler Simon Gault ve Michael Meredith’in de bulunduğu yedi kişilik jüri heyetinin beğenisini kazandı.

Sunum, özgünlük, lezzet ve iş potansiyeli dâhil olmak üzere tüm kategorilerde en yüksek puanları alan Eda Tunç, 2023 Avustralasya Tapas Şampiyonu unvanını kazandı.

Eda Tunç, “İki farklı ama aynı derecede lezzetli dünyanın uyumlu evliliğini kutlamak için Türk ve Yeni Zelanda mutfak geleneklerini bir araya getirmek istedim ve aynı zamanda geleneksel tariflerin sınırlarını zorlamak ve nelerin bir araya getirilebileceğine dair normlara meydan okumak istedim. İspanya’da Avustralasya’yı temsil edebildiğim ve dünyaya Türk baklavasının benzersiz Yeni Zelanda malzemeleriyle birleştirildiğinde ne kadar muhteşem olabileceğini gösterebildiğim için çok gurur duyuyorum. Hangi kültürden olursa olsun herkese hitap edecek bir yemek olduğuna inanıyorum ve bu yüzden ona ‘Herkes İçin Baklava’ adını verdim” diye konuştu.

28 yaşındaki şef, kasım ayında Dünya Tapas Şampiyonası’nda Avustralasya’yı temsil etmek için Valladolid İspanya’da yarışacak. (DHA)