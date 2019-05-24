Şeftali kompostosu tarifi: Ramazan’da içinizi ferahlatacak şeftali kompostosu nasıl yapılır?

Şeftali yazın en sevilen meyvesidir. En sevilen meyveli en sevilen şekle sokup kompostosunu yaptık. İşte sıcak günlerde içinizi ferahlatacak şeftali kompostosu tarifi…

Taze meyvelerle yapılan kompostonun yerini hiçbir şey tutamaz. Mis gibi taze şeftalilerin de tezgâhlardaki yerini aldığını görünce soğuk komposto yapmamak elde değil. Dilerseniz yemekle birlikte dilerseniz de sade olarak tüketebileceğiniz şeftali kompostosu için buyurun tarifimize…

ŞEFTALİ KOMPOSTOSU TARİFİ MALZEMELERİ

– 6 tane şeftali (büyük)

– 2 bardak şeker

– 8 bardak su

– Çubuk tarçın

– Karanfil

ŞEFTALİ KOMPOSTOSU YAPIMI

İyice yıkadığınız şeftalilerin kabuklarını soyun ve bölüp çekirdeklerini çıkarın. Ufak ufak dilimleyin. Toz şeker ve suyu bir tencerede karıştırdıktan sonra altını açın. Şeker eriyene kadar karıştırmaya devam edin. Tarçını ve karanfili ekleyin. Su kaynamaya başlayınca şeftalileri ekleyin. Kısık ateşte 20 dakika kadar pişirin. Tarçını ve karanfili içinden çıkarttıktan sonra önce oda sıcaklığına getirin. Daha sonra buz dolabına koyun. Soğuk servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.