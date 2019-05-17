Şehriyeli bulgur pilavı tarifi: Farklı lezzet arayanlar için şehriyeli bulgur pilavı…

Bulgur pilavını her zaman domatesli yemek istemeyenler için şahane bir fikir. Şehriyeli bulgur pilavı tarifi ile sofralarınıza bambaşka bir lezzet katabilirsiniz. İşte tadı damaklarda kalacak şehriyeli bulgur pilavı malzemeleri ve tarifi…

Pirinç pilavından ya da domatesli bulgur pilavından farklı bir şeyler yemek isteyenler için her iki lezzeti birleştirip şehriyeli bulgur pilavı yapıyoruz. Farklı ama bir o kadar da lezzetli bir pilav tarifi ile büyükten küçüğe herkesin bayılarak yiyeceği şehriyeli bulgur pilavının yapımı oldukça pratik. İşte şehriyeli bulgur pilavı yapımı…

ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI MALZEMELERİ

– 1 bardaktan çok az şehriye

– 2 kaşık sıvı yağ

– 2 kaşık tereyağı

– 2 bardak et suyu

– 2 bardak su

– 1 soğan

– 2 bardak bulgur

– 1 kaşık reyhan (kuru)

– Tuz

– Karabiber

ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Yanmaz pilav tenceresinin içine yağ ile birlikte şehriyeli koyup kavurun. Rengi değişince soğanları üzerine ilave edip kavurmaya devam edin. Daha sonra bulguru yıkayıp üzerine koyun ve bu şekilde biraz daha kavurun. Üzerine baharatlarını ekledikten birkaç dakika sonra et suyunu ve normal suyu ilave edin. Kapağını kapatın. Kısık ateşte pişirin. Suyunu çekince altını kapatıp dinlenmeye bırakın. Afiyet olsun.