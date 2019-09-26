Şekerpare tarifi: Sofralaramızın klasiği şekerpare nasıl yapılır?

Şerbetli tatlı denince akıllara gelen ilk lezzetlerden biri de şekerparedir. Mis gibi hamurunun üzerine dökülen şerbetle birlikte ağızlarda dağılan bir tatlıya dönüşen şekerpareyi evinizde yapmak ister misiniz? İşte pastane tadında ev yapımı şekerpare malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Ev halkına akşam yemeği sonrası tatlı bir sürpriz yapmak isteyenlere ya da misafirliğe gelecek olanlara güzel ikramlıklar hazırlamak isteyenlere harika bir tarifimiz var. Şekerpare şerbetli tatlılar arasında en çok rağbet görenlerden biridir. Biz de bu nedenle size hem pratik hem de pastane tadında harika bir şekerpare tarifi hazırladık. İşte şekerpare için gerekli malzemeler ve tarifi…

Şekerpare malzemeleri

– 4 bardak un

– 5 kaşık irmik

– 250 gr tereyağı

– 2 yumurta (1'inin sarısı ayrılacak)

– 1 bardak toz şeker

– 1 paket kabartma tozu

– 1 paket vanilya

Şerbeti için

– 4 bardak su

– 4 bardak şeker



Şekerpare yapılışı

Öncelikle bir tencerenin içinde şerbet için gerekli malzemeleri karıştırın. Kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakın.

Ardından şekerparenin hamuru için geniş bir kabın içine oda sıcaklığındaki tereyağını, unu, irmiği, yumurtayı, şekeri, vanilya ve kabartma tozunu koyun ve iyice yoğurun.

Tüm malzemeler karışıp yumuşak bir kıvam aldıktan sonra yağlı kağıt serdiğiniz tepsinin üzerine küçük parçalar alıp şekillendirdiğiniz hamurları koyun. Üzerine ayırmış olduğunuz yumurta sarısını sürün ve çatalla çizik atarak şekil verin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Piştikten sonra çıkarıp soğumuş olan şerbetini dökün ve dinlenmeye alın.

Hemen hemen 2 saat dinlendirdikten sonra Hindistan cevizi ya da kıyılmış fıstıkla servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.