Şekerpare tatlısı nasıl yapılır? İşte kolay şekerpare tarifi

Bol şerbetli ağızda dağılan bir şekerpareye kim hayır diyebilir ki… İster çay ile ister ayran ile ister de yalnız yiyin şekerpare gerçek bir efsane. Siz de yapımından korktuğunuz için şekerpareden mahrum olanlardan mısınız? İşte sizin için hazırladığımız kolay şekerpare tarifi…

Şekerpare tatlısını sevmeyeniniz var mı? Akşam yemeklerinde, çay saatlerinde en lezzetli tatlı ikramı olan şekerpare için size kolay bir tarif hazırladık. İşte kolay şekerpare tarifi…

KOLAY ŞEKERPARE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

1 bardak pudra şekeri

125 gr tereyağı (Tuzsuz)

2 yumurta

2 kaşık Hindistancevizi

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

4 kaşık irmik

3 bardak un

20 adet fındık (Üzerine koymak için)

ŞERBET İÇİN

2 bardak şeker

3 bardak su

3 damla limon

KOLAY ŞEKERPARE TARİFİ

Şekerparenin yapımına başlamadan önce şerbeti hazırlamalısınız. Çünkü soğuması için zamana ihtiyacı var. Bir tencereye şerbet için gerekli malzemeleri koyup kaynatın. Daha sonra soğuması için tezgâha koyun.

Hamur için derin bir kabın içine pudra şekerini, tereyağını, yumurtayı, Hindistan cevizini ve irmiği koyup karıştırın. İyice karıştıktan sonra unu azar azar dökün. Unun üzerine vanilya ve kabartma tozunu da ekleyin. Bu karışımı iyice yoğurun.

Hamuru 10 dakika kadar buzdolabında dinlendirin. Daha sonra elinize aldığınız parçalara dilediğiniz şekli verin ve yağlı kâğıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Üzerine yumurta sarısı sürüp ortasına fındıkları bastırarak koyun. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişirin.

Çıkardıktan sonra hemen soğuyan şerbeti dökün. İyice çektikten sonra buzdolabında bir süre dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.