Semizotlu cacık tarifi.. Cacık nasıl yapılır? Değişik meze tarifleri…

Semizotu, tokoferol, askorbik asit, beta karoten ve glutatyon dahil olmak üzere zengin bir sebze omega-3 yağ asitleri ve antioksidan kaynağı olarak kabul edilir. Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti olan cacıkla karışan semizotu tam bir vitamin deposuna dönüşür. İşte semizotlu cacık tarifimiz...

Bilimsel adıyla Portulaca oleracea olarak bilinen semizotu, dünyanın birçok yerinde yetişen, aynı zamanda çiğ veya pişirilebilen son derece besleyici bir sebzedir. Salatalığın ise, kalp-damar hastalıkları riskinin azaltılması, sağlıklı kilo yönetimi, vücudun detoksiye edilmesi, cildin güçlendirilmesi, göz sağlığının desteklenmesi, kanın alkalize edilmesi ve kanser tedavisi gibi pek çok işe yarar. Bu iki lezzetin yan yana gelip yoğurtla buluşması ile harika bir ara soğuk ortaya çıkıyor. Sofrasında farklı bir meze arayışında olanlar için harika bir seçenek. İşte semizotlu cacık tarifi…

SEMİZOTLU CACIK TARİFİ



Malzemeler;

1 demet semizotu

4 salatalık

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı süzme

Yoğurt

Üzeri için;

Zeytinyağı

Nane

SEMİZOTLU CACIK NASIL YAPILIR?

Semizotlarını ayıklayarak önce sirkeli suda yıkayın. Duruladıktan sonra fazla suyu atmaları için süzgeçte bekletin. Bu sırada salatalıkları çizgi çizgi soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Derin bir kapta doğranmış salatalık, ezilmiş sarımsak, yoğurt ve süzmeyi karıştırın. Ardından suyu süzülmüş semizotunun da karışıma ekleyin. Hafifçe karıştırdıktan sonra üzerine zeytinyağı ve nane dökerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…