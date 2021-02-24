Sezonun ilk hasadı yapıldı, kilosu 500 TL’den satıldı

Erdemli ilçesinde yazın habercisi can eriğinin hasadı, havaların sıcak gitmesi nedeniyle 10 gün erken başladı. Üreticiler, Türkiye’den ilk turfanda erik hasadını gerçekleştirmenin sevincini yaşıyor.

NORMALDEN 10 GÜN ÖNCE YAPILDI

İlçeye bağlı Ayaş Mahallesi’nde 3 dönüm örtü altında, erik üreticiliği yapan Cengiz Yıldız, sezonun ilk hasadını yaptıklarını ve eriğin kilogramını 500 TL’ye sattıklarını söyledi. Yıldız, Sezonun ilk hasadını şubat ayında yapmış bulunuyoruz. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle hasat zamanı 10 gün öncesinden yapıldı. İlk hasat olmasına rağmen rekolte de çok güzel. İnşallah bundan sonraki hasatlar da güzel ve bereketli geçer. Herkese hayırlı uğurlu olsun dedi.

RUSYA’YA GÖNDERİLECEK

Erdemli’de Türkiye’nin ilk turfanda erik hasadının ardından alım yaptıklarını aktaran erik tüccarı Selahattin Öztürk, “İlk hasat ürünlerini İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlere göndereceğiz. Daha sonra hasat çoğaldığı zaman ülke geneline ve özellikle Rusya pazarına göndereceğiz” diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİLİYOR

Can eriği hasadının erken yapılmasının nedenini iklim değişikliğine bağlayan Ziraat Mühendisi Mustafa Besili, “Türkiye artık iklim değişikliğine gidiyor. Akdeniz iklimi yerine yarı kurak bir iklime doğru gidiliyor. İklim değişikliğinin yaşanması ile birlikte birçok ürün artık normal mevsiminden önce hasat edilebiliyor. Can eriği hasadının normalde mart ayının başlarında yapılması gerekiyordu ama havaların sıcak olması nedeniyle öne alınmış oldu” ifadelerini kullandı. (DHA)