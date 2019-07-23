Sıcak havalarda içinizi serinletecek soğuk çorba tarifi: Dövme çorba nasıl yapılır?
Soğuk çorba aramalarının arttığı bu günlerde çok beğeneceğiniz dövme çorbası tarifini sizinle paylaşıyoruz. Dövme çorba çok lezzetli olmasının yanı sıra yapımı da oldukça kolay bir çorba. İşte bayılarak yiyeceğiniz dövme çorbası…
DÖVME ÇORBA MALZEMELERİ
– 2 bardak dövme (Haşlanmış)
– Taze nane
– Fesleğen
– Süzme yoğurt
– Su
– Tuz
DÖVME ÇORBASI YAPILIŞI
Öncelikle süzme yoğurdun üzerine tuzu ekleyip iyice karıştırın. Ardından dövmeleri ekleyin ve tekrar karıştırın. Ardından yavaş yavaş alabildiğince suyu ekleyin ve taze nane ve fesleğeni elinizle parçalayarak üzerine atın. Karıştırın. Buz ekleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.