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Şifa kaynağı kefir ile 5 basit tarif
Şifa kaynağı kefir ile 5 basit tarif
Adı “Keyif veren” anlamındaki kefir, tam bir şifa kaynağı olması ile evlerden eksik edilmemesi gereken bir içecek. Diyetisyen Fatma Özsel Özcan, kefiri sade olarak tüketmekte zorlanan ya da sıcak havalarda farklı ve sağlıklı içecek arayanlar için kefir ile hazırlanan 5 pratik tarif verdi.
Gurme 30 Mayıs 2019 - 15:38

Ayrana benzeyen, fermente bir ürün olan ve Rusça'da “Keyif veren” anlamına gelen kefirin bilinen birçok faydası var. Kolesterolü düşüren, kalp, böbrek taşı, mantar, ülser, sedef ve egzama gibi rahatsızlıkları gideren, bağışıklık sistemini güçlendiren kefirin özellikle Kafkas bölgesinde çok tüketildiğini belirten Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Arş. Gör. Diyetisyen Fatma Özsel Özcan, “Tam bir şifa kaynağı” dedi.

Özcan, probiyotik organizmaların asit, oksijen ve sıcaklık gibi çevresel stres faktörlerine karşı son derece duyarlı olduğuna dikkat çekerek, “Bu nedenle kefirin faydalarından daha çok yararlanmak için ısıl işlem gerektiren tariflerde kullanılmamalı” uyarısında bulundu.

Özcan, kefiri sade olarak tüketmekte zorlanan ya da farklılık arayanlar için 5 lezzetli tarif de verdi:

1- Çilekli Naneli Kefir Smoothie

Malzemeler:

200 ml ev yapımı kefir
7 – 8 adet çilek (yaban mersini veya ahududu)
1 yemek kaşığı süzme yoğurt
Üzeri için öğütülmüş keten tohumu
1 tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı: Çilekleri, balı ve süzme yoğurdu çırpıyoruz. Kefiri karışıma ekledikten sonra üzerine öğütülmüş keten tohumu ekleyebilirsiniz.

2- Salatalıklı Kefir

Malzemeler:

300 ml ev yapımı kefir
1 adet salatalık
Yarım şişe maden suyu
Üzerine taze nane
Kaya tuzu
Pul biber

Hazırlanışı: Salatalıkları rendeledikten sonra maden suyu, tuz, pul biber ve kefiri karıştırıyoruz. Taze nane ile üzerini süsleyebilirsiniz.

3- Muzlu, Kakaolu Chia Kefir Puding

Malzemeler:

1 adet olgun muz
1 çay kaşığı kakao
1 su bardağı (250 ml) kefir
3 yemek kaşığı Chia

Hazırlanışı: Muz, kakao ve kefiri karıştırdıktan sonra kapaklı bir kaba alıp içerisine 3 yemek kaşığı Chia tohumu ekliyoruz. Tamamen karıştırdıktan sonra 3-5 saat buzdolabında bekletiyoruz.

4- Kahvaltılık Kefir

Malzemeler:

1 su bardağı kefir
4 yemek kaşığı şekersiz yulaf gevreği
Elma
Tarçın
Kuş üzümü
Ceviz
1 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 çay kaşığı vanilya

Hazırlanışı: Kefir, elma, ceviz, hindistan cevizi yağı ve vanilyayı çırpıyoruz. Yulaf gevreği ile karıştırıp elma, kuş üzümü ve tarçınla süslüyoruz.

5- Çörekotlu, Zerdeçallı Kefir

Malzemeler:

Yarım su bardağı tercihen keçi sütünden hazırlanmış kefir
Yarım çay kaşığı havanda ezilmiş çörek otu
1.5 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zerdeçal
Yarım çay kaşığı karabiber
Kaya tuzu

Hazırlanışı: Tüm malzemeleri karıştırıyoruz.