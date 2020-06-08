Sigara böreği fırında nasıl yapılır? İşte Sigara böreği tarifi…

Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz ve oldukça lezzetli sigara böreği ailenizin hoşuna gidecek. Peki, sigara böreğini daha hafif bir şekilde yapmak ister misiniz? İşte fırında sigara böreği için gerekli malzemeler ve ayrıntılı tarifi…

Sigara böreği, çay saatlerinin misafir tabaklarının olmazsa olmazlarından biridir. Çıtır çıtır yufkası ve içine koyduğunuz bol malzeme ile ağzınızda dağılan sigara böreği hem kolay bir tariftir hem de oldukça lezzetlidir. İşte evinize aniden gelen misafirleriniz için yapabileceğiniz sigara böreğinin malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Sigara böreği malzemeleri

-2 tane yufka

-1 çorba kaşığı tereyağı

-½ çay bardağı zeytinyağı

-2 kaşık yoğurt

-2 tane yumurta

-1 kâse beyaz peynir,

-Karabiber

-Dereotu

-Maydanoz

Sigara böreği yapılışı

Tereyağını eritin. Ardından zeytinyağını, yoğurdu, tereyağını, 1 yumurtayı ve karabiberi bir kabın içinde. İlk yufkanın üzerine bu karışımı bolca sürün. Ardından diğer yufkayı da üstüne koyarak sekiz üçgen olarak kesin. Bir başka kabın içinde maydanoz, dereotu ve ezilmiş peyniri karıştırın. Yufka parçalarının içine peynir karışımını koyun ve sarın. Tüm parçalar bittikten sonra üzerine yumurta sarısı sürün. 180 derecede fırında üstü kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.