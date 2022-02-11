Silifke’nin yoğurdu tescillendi

Mersin'de dünyaca ünlü, türkülere konu olan Silifke yoğurdu coğrafi işaretle tescillendi.

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Bir yıl önce Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın başlatmış olduğu tescil işlemleri sonuçlandı. Silifke yoğurdu artık resmen Silifkelilerin oldu. Dünyaca ünlü türkülere konu olan Silifke yoğurdunun tescili ilçe halkını ve yoğurt üreticilerini sevindirdi.

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar “Silifke çileğinin ardından Silifke yoğurdu tescil işlemi tamamlanarak coğrafi işaret belgesini almaya hak kazandık. Bu tescilimiz artık Silifke’nindir. Sıradaki hedefimiz, sahip olduğumuz değerlerimizin Avrupa Birliği coğrafi işaret listesinde yer almasıdır. Bu süreçte destek olan, katkı sunan herkese teşekkür ederim” dedi.

Üretici İsmail Köroğlu, kaliteli yoğurt üretimiyle sadece Mersin’de değil, Türkiye ve dünyada söz sahibi olmayı amaçladıklarını belirterek, “Silifke’nin yoğurdu ah seni kimler doğurdu, seni doğuran ana bal ilen mi yoğurdu’ dizelerinde de söylendiği gibi Silifke yoğurdu tescili olmadan da zaten marka durumundaydı. Bundan sonraki amacımız adıyla, tadı ve lezzetiyle, türkülere konu olan Silifke yoğurdunu dünya arenasına coğrafi işaretle tescilleyerek çıkarmak olacak” diye konuştu. (İHA)



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