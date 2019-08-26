Simi’nin lezzet noktası

Yaz aylarında, beyaz sempatik binaların mavinin en berrak tonuyla bir araya geldiği manzaralarla karşılaşmak bizi büyülüyor. Komşumuz Yunanistan’ın Ege Denizi’ne renk katan adaları, bu keyifli anlar için ideal kaçamak noktaları haline geliyor. Öyle çok uzağa da gitmenize gerek yok, ülkemizin Ege kıyılarından açılıp, birkaç deniz mili yol kat ettikten sonra kendinizi bu cennet adalarda bulabiliyorsunuz. Symi ya da Türkçe adıyla Simi de bu adalardan birisi.

Ada, klasik bir Yunan adası. Oldukça küçük, kıyıda toplanan bir şehir hayatına sahip, birbirinden güzel ufak evlerle sokakları renkleniyor ve ada hayatının en güzel noktalarını yaşatıyor. Bu eğlenceli atmosferde, konu gastronomi olduğunda ise benim vazgeçilmezim Manos oluyor. Manos, kendini anlatırken, Simi'de kime sorsanız bizi gösterebilirler diyor. Simi limanın tam göbeğinde, eşsiz bir manzara sunan bu restoran, deniz mahsullerinin en taze ve lezzetli halini huzurunuza sunuyor. Eşsiz balıklar, ahtapot ve mürekkep balığı, ıstakoz bu menüde yer alıyor. Tabii Simi dediğimizde, adanın alametifarikası karidesleri de unutmamak lazım.

Zira Simi'nin kendine has bir karides çeşidi var, ve bu karides türü diğerlerine kıyasla oldukça lezzetli. Bu karides, görece daha küçük ve kabuklarıyla birlikte yenebiliyor. Ada halkı genelde bu küçük karidesleri tavada kızartarak yemeyi tercih ediyor, ancak her restoranda karidesler farklı lezzetlerle karşınıza çıkabiliyor.

Manos'un menüsünde de oldukça lezzetli bir şekilde servis edilen karideslere ek olarak, tütsülenmiş yılan balığı, deniz kestanesi kapama favorilerim arasında. Bu eşsiz tabaklar, Manos'un atmosferi, Yunan ruhu ve tavrıyla bir araya geldiğinde, Ege denizine karşı güneşi batırdığınız eşsiz anlardan birisini burada yaşayabiliyorsunuz. Sıcak yaz günlerinin son demlerinde, ufak bir kaçamak için Simi sizi bekliyor.