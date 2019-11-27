Sinop mantısı nasıl yapılır? İşte meşhur Sinop mantısı tarifi…

Mantı deyince akla gelen ilk lezzetlerden biri Sinop mantısıdır. Yapımı her ne kadar zahmetli olsa da nefis lezzet için kollarınızı sıvayın ve haberimizi okuyun. İşte Sinop mantısı tarifi...

SİNOP MANTISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Hamuru için:

2 adet yumurta

2 su bardağı su

Aldığı kadar un

İçi için:

1 adet soğan

400 gram kıyma

1 tatlı kaşığı karabiber

Haşlamak için:

Zeytinyağı

Tuz

Su

Sosu için:

3 diş sarımsak

2 su bardağı yoğurt

200 gram tereyağı

2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

SİNOP MANTISI TARİFİ

Hamur için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alarak yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek dinlenmeye bırakın.

İç harcını hazırlamak için soğanı geniş bir kaba rendeleyin. Kıyma ve karabiber ekleyip karıştırın. Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Bezelerden bir tanesini unlayarak açın ve kare parçalar kesin. Kare parçalara kıymalı harçtan yerleştirip hamurun iki çapraz köşesini içe ve dışa bükerek kapatın. Çok az zeytinyağı ve tuz eklediğiniz kaynar suda haşlayın.

Sosu için ezdiğiniz sarımsakları yoğurda ekleyerek hafif çırpın. Pişen mantıları bir servis tabağına alın. Üzerine tereyağında kavurduğunuz cevizleri ilave edin. Yoğurt ile birlikte servis yapın.