Sinop mantısı nasıl yapılır? İşte meşhur Sinop mantısı tarifi…

SİNOP MANTISI İÇİN GEREKEN MALZEMELER
Hamuru için:
2 adet yumurta
2 su bardağı su
Aldığı kadar un
İçi için:
1 adet soğan
400 gram kıyma
1 tatlı kaşığı karabiber
Haşlamak için:
Zeytinyağı
Tuz
Su
Sosu için:
3 diş sarımsak
2 su bardağı yoğurt
200 gram tereyağı
2 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
SİNOP MANTISI TARİFİ
Hamur için gerekli olan tüm malzemeyi geniş bir kaba alarak yoğurun. Üzerini nemli bir bezle örterek dinlenmeye bırakın.
İç harcını hazırlamak için soğanı geniş bir kaba rendeleyin. Kıyma ve karabiber ekleyip karıştırın. Dinlenen hamuru iki bezeye ayırın. Bezelerden bir tanesini unlayarak açın ve kare parçalar kesin. Kare parçalara kıymalı harçtan yerleştirip hamurun iki çapraz köşesini içe ve dışa bükerek kapatın. Çok az zeytinyağı ve tuz eklediğiniz kaynar suda haşlayın.
Sosu için ezdiğiniz sarımsakları yoğurda ekleyerek hafif çırpın. Pişen mantıları bir servis tabağına alın. Üzerine tereyağında kavurduğunuz cevizleri ilave edin. Yoğurt ile birlikte servis yapın.