Sırrı 62 yıl önceye dayanıyor

İki kardeşin başlattığı Ordu tostunun hikayesini yeğenleri Kahraman Arslan (72) Subaşı Mahallesi’nde bulunan dükkanında, 57 yılı aşkın süredir devam ettiriyor.

Kahraman usta, ilerleyen yaşına rağmen gününün büyük bir bölümünü dükkanında tost yaparak geçiriyor.

“EZME SUCUĞU GÜNLÜK HAZIRLIYORUM”

Kahraman Arslan, “1958 yılında dayılarımız başladı ve 1963 yılında da ben başladım. O gün öğrendiklerimle devam ettiriyorum. Ezme sucuk kullanıyoruz ve 1987 yılında ürettiğimiz tekli ekmeği kullanıyoruz. Sucuğu kendim günlük kullanacağım kadar yapıyorum. Bu tosta farklı malzemeler kullanmaya gerek yok çünkü kendi öz tadı var. Doğal olmayan hiçbir şeyi kullanmıyorum, ketçap ve mayonez kullanmıyoruz” dedi.

Arslan, daha önce 4 farklı iş yeri kiraladığını ancak dükkan sahiplerinin kendisini çıkartarak, Ordu tostunu kendilerinin yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Arslan, “Toplamda 57 yılı aşkın süredir devam ediyorum. Bu zaman zarfında, kiraladığım dükkanlarda akrabaları bu işi yapmak istedi ve beni çıkarttı. Bu şekilde 4 tane yer değiştirdim ve burayı satın aldım. Burası çok ilkeldi. Ancak şu an kent merkezi oldu” diye konuştu. (İHA)