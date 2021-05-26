Sivas’ta yoğurt ve çorbaların olmazsa olmazına yoğun talep

Sivas’ın İmranlı ilçesinde ilkbaharın gelişiyle doğada kendiliğinden yetişen körmen otu toplamak için yöre kadınları seferber oldu.

SARIMSAK TÜRÜ OLARAK BİLİNİYOR

Kadınlar, kalın dallı yabani bir sarımsak türü olarak bilinen körmen otu toplamak için sabahın erken saatlerinde Kızıldağ’ın dik yamaçlarına çıkıyor.

Güneş altında, engebeli arazide yabani otlarından arasında buldukları körmen otunu elleriyle ayıran kadınlar, topladıkları bu bitkiyi daha sonra poşetlere koyarak evlerine taşıyor.

Çeşitli yemeklerde kullanılan ve yörede tüketimi yaygın olan körmen otu, kurutularak bardağı 20 liradan satılıyor.

“YOĞURT VE ÇORBALARIN OLMAZSA OLMAZI”

Körmen otu toplayan Nuran Demirer, “Değişik bir kokusu ve kendine özgü aroması var. Körmen bitkisinin aroması çorbalarımıza çok güzel bir tat veriyor. Yoğurt ve madımak çorbalarımızda mutlaka olmazsa olmazımız olan bir bitkidir. Zor şartlar altında topluyoruz” dedi.

Her yıl şehrin merkezinden İmranlı’ya körmen toplamaya geldiğini söyleyen Yasemin Demirer ise, “Toplarken çok zorlanıyorum” diye konuştu. (DHA)