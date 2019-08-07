Şöbiyet tatlısı nasıl yapılır? İşte şöbiyet tarifi…

Özellikle bayramlarda tercih edilen ve şerbetli tatlıların en güzellerinden biri olan şöbiyet aslında zor gözükse de vereceğimiz bu tarif ile kolaylıkla yapabileceğiniz bir tat. Misafirleriniz için sıcak bir bardak çay ile birlikte ikram edebileceğiniz şöbiyet için gereken malzemeleri ve pratik tarifi hazırladığımız habere mutlaka göz atmalısınız…

Şerbetli tatlılardan vazgeçmeyenlerdenseniz sizin için hazırladığımız şöbiyet tarifi ile muhteşem bir lezzet yapabilirsiniz. Çocuğu zaman bayram ikramlıklarının ilk sırasında yer alan şöbiyeti yemeniz için aslında özel bir güne ihtiyacınız yok. Eğer tabağınızda şöbiyet varsa o gün özel bir gündür. İşte bu nedenle hazırladığımız şöbiyet tarifi ile siz de en pratik ve en lezzetli sunumunuzu yapabilirsiniz.

Şöbiyet tarifi malzemeleri

Hamuru İçin:

– 5-6 bardak un

– 2 yumurta

– 1/2 bardak yoğurt

– 1/2 bardak su

– 1/2 bardak zeytinyağı

– 1 çay kaşığı karbonat

– 1/2 çay kaşığı tuz

– 1 su bardağı nişasta

– 1 çay bardağı Antep fıstığı

İç harcı için:

– 2,5 bardak süt

– 1,5 kaşık irmik

– 1,5 yemek kaşığı toz şeker

– 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi



Şerbet için:

– 4 bardak su

– 3,5 bardak şeker

– ½ limon suyu

Şöbiyet tarifi

Öncelikle şöbiyetin şerbetini hazırlamakla başlayın. Suyu ve şekeri tencerede karıştırıp kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra bir iki damla limon suyu ilave edin. Ve ocaktan alın. Soğumaya bırakın.

Ardından hamuru hazırlamak için un, yumurta, yoğurt, karbonat, zeytinyağı, su ve diğer malzemeleri derin bir kabın içinde karıştırın. Hamur pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun. 24 parçaya ayırın ve 1 saat dinlendirin.

Süt, irmik ve toz şekeri ocakta muhallebi kıvamına gelinceye kadar karıştırarak pişirin.

Dinlendirdiğiniz hamurları tepsi büyüklüğünde açın. 12 tanesini üzerine nişasta ekleyerek üst üste koyun ve tüm hamuru oklava yardımı ile birlikte açın. Açtığınız bu hamuru eş karelere bölün. Hazırladığınız iç harcı ve cevizi karelerin içine koyun ve kapatın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar pişirin. Üzerine soğuyan şerbeti döküp Antep fıstığı ekledikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun