Sodalı börek tarifi… Sodalı börek patatesli nasıl yapılır?

Börek dediğin kimine göre çıtır çıtır olacak kimine göre yumuşacık olacak, kimine göre peynirli kimine göre de patatesli olacak. Ama bildiğimiz tek bir ortak nokta var eğer böreği sodalı yaparsınız her zaman çok güzel olduğu. İşte bu nedenle sizin için sodalı börek tarifi hazırladık. Sodalı börek için evinizdeki malzemeler yeterli olacaktır. Buyurun patatesli sodalı börek için ayrıntılı tarifimize…

Böreğe soda mı konurmuş demeyin. Eğer daha önce hiç denemediyseniz hazırladığımız bu tarifi uyguladıktan sonra böreğinizin ne kadar lezzetli olduğunu fark edeceksiniz. İster peynirli, ister kıymalı ister patatesli yapın sodalı börek tarifiniz tüm börek çeşitlerinde lezzeti yakalamanızı sağlayacak. Biz bugün sizin için sodalı börek patatesli nasıl yapılır sorusunun cevabı olarak patatesli bir tarif hazırladık. İşte sodalı börek yapılışı…

Sodalı börek malzemeleri

-4 adet yufka

İçi için;

-4 tane soğan

-6 tane patates

-Tuz

-Karabiber

-Kırmızı toz biber

-Kırmızı pul biber

Yufkaları ıslatmak için;

-1 şişe soda

-½ bardak sıvı yağ

-½ bardak süt

Sodalı börek yapılışı

İç malzemeleri için soğanları küçük küçük doğrayıp tavada yağ ile kavurmaya başlayın. Ardından üzerine haşlayıp ezdiğiniz patatesleri ekleyin. Biraz kavurup ocaktan alın. Ardından bir kabın içinde yağı, sodayı ve sütü karıştırın. Yufkalardan birini tezgâha serin ve yarısına sodalı karışımı iyice ıslatacak kadar sürün. Ardından kuru olan yarıyı üzerine kapatın. Kapattığınız yufkanın üzerine de sodalı karışımdan sürün. Ardından iç malzemeden biraz alıp rulo şeklinde katlayın. Fırın tepsisine yağlı kâğıt serip ruloları yerleştirin. Üzerine yumurta sürerek, çörek otu serpin. 190 derecede pişirin.

Afiyet olsun.