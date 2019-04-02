Sodalı yufka böreği tarifi: Sodalı börek nasıl yapılır?

Yufka böreği tariflerinde kullanılan soda böreğin hem daha çıtır hem de daha lezzetli olmasını sağlıyor. Peki sodalı yufka böreği tarifi için hangi malzemeler kullanılır, sodalı börek nasıl yapılır? İşte enfes sodalı yufka böreği tarifi…

Yufka böreği tüm mutfakların kurtarıcısıdır. Kolayca yapılıyor olmasından dolayı sık sık tercih edilir.Yufka böreği için kullanılan soda ise böreğin daha çıtır daha lezzetli olmasını sağlar. Peki sodalı yufka böreği nasıl yapılır? Sodalı yufka böreği tarifi için hangi malzemeler gerekli? İşte tüm bu sorular için hazırladığımız sodalı yufka böreği tarifi…

SODALI YUFKA BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER

8 tane yufka

1 sade soda

1 yumurta

3 kaşık yağ

½ bardak süt

1 kase peynir

Maydanoz

SODALI YUFKA BÖREĞİNİN TARİFİ

Bir kasenin içinde yumurta, süt ve yağı çırpın. Başka bir kasenin içinde parçaladığınız peynir ile ince ince kıydığınız maydanozu karıştırın.

Fırın tepsisini yağlayıp üzerine bir yufkayı yayın. Hazırladığınız sütlü karışımdan biraz üzerine dökün. Fırça ile iyice yayın. Üzerine peynirli karışımda dökün dağıtın. Üzerine 3 kat sadece sütlü karışımı ıslatarak koyun ve ardından koyduğunuz yufkaya tekrar peynirli karışımı koyup bu işlemi yufkalar bitene kadar tekrarlayın. En son bıçak ile dilimleyin ve üzerine sosu dökün. Üzerine çörek otu serpin. 200 dereceli fırında yarım saate yakın pişirin.

Afiyet olsun!