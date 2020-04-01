Sofralarımızın olmazsa olmaz şifa kaynağı: Zeytinyağı

Zeytinyağı, içeriğindeki mineral ve vitamin deposuyla insan hayatının daha sağlıklı şekilde sürdürülmesine yardımcı oluyor. Uzmanlar, zeytinyağının faydalarının çok olduğunu, mutfaklardan eksik etmememiz gerektiğini söylüyor. Tüketicilerin kullanması adına raflarda yerini alan zeytinyağının pek çok farklı çeşitlerini görebilmek mümkün. En çok tercih edilenler arasında ise soğuk sıkım zeytinyağı olduğu gözlerden kaçmıyor.

Soğuk sıkım zeytinyağının tercih edilmesinin ana nedenlerinden biri, hasat zamanında toplanan taze zeytinlerin vitamin, mineralleri kaybolmadan hazırlanıyor olması. Birçok derde deva olan zeytinyağı, çağımızın pek çok sektör dalları içerisinde yerini almış durumda. Kozmetikten gıdaya, ilaçlardan temizliğe kadar her alanda hayatımızda yer etmiş olduğu görülüyor. Son derece sağlıklı bir besin kaynağı olduğundan dolayı yemek ve salatalarda tereddütsüz şekilde kullanılabiliyor. Güzelliğine düşkün olan pek çok kişi de saç ve cilt bakımı için zeytinyağına başvuruyor.

SIKMA ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara bakıldığında, günde 2 yemek kaşığı zeytinyağı içmenin sağlık açısından çok faydalı olduğu söylenmekte. Asırlardır önemini yitirmeyen, zeytinyağının yapılışı da kalitesinin belirlenmesinde büyük bir rol oynuyor. Yeşil ya da siyah zeytinlerin toplanmasıyla üretim aşamasına geçirilen zeytinyağının, toplanma vakitlerine göre de renginde değişkenliğe uğrayabiliyor. Erken hasat döneminde toplanmış olan soğuk sıkım zeytinyağı siyahlaşmaya başlamayan yeşil zeytinlerin toplanmasıyla elde ediliyor. Zeytinin içerisinde yer alan A, E, C, magnezyum mineralleri, protein gibi bol besleyici maddelerin bulunması, günlük alınması gereken besin değerlerinin karşılanmasına yardımcı oluyor. Ülkemizde pek çok yöreye bağlı olarak yetişmekte olan zeytin çeşitleri bulunuyor. Tüketicilerin sofralarından eksik etmediği zeytinyağını alırken, natürel ve kaliteli olmasına dikkat etmesi gerekiyor.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli ayrıntılardan biri toplanan zeytinlerin, doğallığı bozulmadan ve işleme tabi olmadan zeytinyağı aşamasına geçilmesidir. Aynı zamanda da zeytinlerin tatlandırılması içinde herhangi bir kimyasal madde kullanımına başvurulmaması gerekiyor. Hakiki zeytinyağı dendiği zaman tamamen doğal koşullar altında, yapısında bozulma olmadan hazırlanması gerekiyor. Ülkemizde bu hususlara dikkat ederek zeytinyağı üretim ve satışını yapan sayılı kurumsal doğal lezzet üreticileri bulunuyor.

ZEYTİNYAĞINDAN GELEN MUCİZEVİ SAĞLIK

Zeytinyağının en önemli özelliğinden biri antioksidan deposu olmasıdır. Zeytinyağı içerisinde yer alan pelifoneller, yaşlanmayı geciktirici olumlu iyileştirmelere yardımcı olur. Ayrıca beyin hücrelerinin gelişiminde katkı sağladığı gibi, Alzheimer hastalığının engellenmesine de zemin hazırlar. Kardiyovaküler hastalıkları önleyen sağlık kaynağında, sindirime yardımcı olan bileşenler yer alıyor. Böylelikle reflü hastası olan kişilerin, hastalığını engellenmesine yardımcı olur ve bağırsaklardaki emilimin daha kolay şekilde yapılmasını sağlar. Zeytinyağı içerisinde bulunan A,D,E,K vitaminleri bedensel gelişimlerin sağlıklı olmasına ışık tutar.

Zeytinyağının faydaları tüm bunlarla sınırlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kilo verme, kan şekerini dengelemede, kanser tiplerinin gelişmesinin önlenmesinde, kolesterol seviyesini dengede tutmada büyük fayda sağlıyor. Fakat burada tüketiciler için kilit nokta, doğru üreticilerden alacakları kaliteli zeytinyağlarını kullanmak olacak. Piyasada adını duymuş olduğumuz tamamen kendi bahçelerinden toplayarak hazırladığı yüzde 100 doğal zeytinyağını sunan üreticiler bulunuyor. Bu üreticiler arasında ise son zamanlarda sektörde ivme yakalayan markalar içerisinde Öz Köyüm Zeytincilik yer alıyor.

EL DEĞMEMİŞ, DOĞAL ORTAMDA ÜRETİM OLMASINA DİKKAT EDİN

Balıkesir Burhaniye’de 1957 yılından bu yana üretimlerini sürdüren Öz Köyüm, organik ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. Birinci sınıf kaliteyi prensip edinmiş olan üretici firma, taş değirmen sulu baskı sistemiyle zeytinyağı imalathanesini kurmuştur. 1996 yılına kadar bu sistem üzerinden üretimlerini gerçekleştirirken, her geçen gün taleplerin artması ve üretimin arttırılması amacıyla yurt dışından ithal edilerek zeytin sıkma makinelerine başvurmuştur. 2015 yılından itibaren kurumsal bir yapıya geçen üretici firma, kendi arazilerden toplamış olduğu organik ürünlerin üretimlerini gerçekleştiriyor. Tüketiciler, piyasada çokça rastlanılan kimyasal içeriğe yer verilen ürünlerden uzak durmuş oluyor. Doğal ortamda üretmiş olduğu ürünleri, el değmeden hijyen kurallarına göre topluyor olması rakiplerinden bir adım daha öteye taşımaya neden olmuştur. Kendi özel fabrikasından hazırlanarak çıkartılan organik ürünler, taze, güvenli ve ekonomik fiyatlar aracılığıyla müşterilere ulaştırılıyor. Doğal lezzetleri sofranıza getirmekte öncü olan üretici firmanın geniş bir üretim yelpazesi bulunuyor. Zeytin ve soğuk sıkım zeytinyağı üretimine yoğunlaşmış olan firmanın, aynı zamanda süt ürünleri, salça, bal gibi birçok kategoride çeşitli ürün yelpazesiyle hizmet sunmaya devam ediyor.

Nesillerden beridir zeytin ve zeytinyağı üretimlerini gerçekleştiren aile şirketi, her geçen gün sektörde ivme kazanmıştır. Üstelik kalite standart basamaklarını hızlı adımlarla çıkması, beraberinde pek çok Ödüle layık görülmesine yol açmıştır. Uluslararası kalite ödüllü yağları ile adını geniş çaplı şekilde duyurmayı başarmıştır. 62 yıllık tecrübe öz güveniyle üretimlerindeki çıtayı her geçen gün yükseltmiştir. Öyle ki Öz köyüm, bahçelerden sofralarınıza kadar ulaşan en lezzetli ve doğal ürünleriyle sektörün aranılan üreticilerinden biri haline gelmiştir.

İÇİNDE KATKI MADDESİ YOK

Hasat zamanından önce bahçesinden topladığı zeytinlerin, vitamin ve mineral içeriğinde bozulma olmadan üretilmesini sağlıyor. Soğuk sıkım zeytinyağı üretimlerinde temizleme, kırma, yoğurma, yağın ayrıştırılması gibi pek çok aşamalardan geçilerek hazırlanmasını sağlıyor. Tüm bu işlemlerden oldukça hijyenik ve sağlıklı koşullarda üretim yapan fabrikasında geçirirken, en son aşama olarak da özel krom tanklara zeytinyağları alarak muhafaza ediyor. Hiçbir katkı maddesine yer verilmeden hazırlanan has içeriğe sahip zeytinyağı, kağıt filtrelerden geçilerek şişelere alınıyor. Öz köyüm tesislerinde üretilen doğal lezzetler, Türkiye’nin her bir noktasındaki müşterilerine sorunsuzca ulaştırılıyor. Öz köyüm zeytincilik, taleplerinizi önemsiyor ve yerine getirmek adına tüm çabalarını ortaya koyuyor.