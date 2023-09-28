Soğuk kış aylarının vazgeçilmezi: Yelten tarhanası

Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki Yelten Mahallesi'nde yapılan tarhana, şifalı olduğuna inanılan ve kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olarak tüketiliyor.

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Yoğurt yerine süt kesiği ve nohut mayası kullanılarak yapılan tarhana, Korkuteli ilçesinin en önemli tarımsal ürünlerinden biri.

Yelten Mahallesi Muhtarı Yetiş Özen, “Atalarımız günün her öğününde bu tarhanadan içerdi. Bizde ramazan ayında 30 gün tarhana pişer. Hangi eve girerseniz bunu görebilirsiniz. Tarhanamızın tanıtımını önemsiyoruz. 2015’ten bu yana düzenlediğimiz Yelten Tarhana Şenliği’ni bu yıl ağustos ayında gerçekleştirdik” dedi.

Yelten tarhanasının coğrafi işaret almasını isteyen Özen, “Bu, vatandaşlarımıza çok fayda sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Kıllı ise tarhananın yapımını şöyle anlattı:

“Buğdayı ayıklayıp yıkayarak işe başlarız. Nohutları ayrıca yıkar ve kuruturuz. Sonra nohutlar değirmene gider ve un olur. Un olduktan sonra sütten oturak yaparız. Yani sütü mayalar, ekşi hale getiririz. Domates, salça ve biberleri doğrar, nane, çörek otu ve nohut mayasıyla karıştırırız. En çok eylül ayında yapar, çuvallara koyarız. Hava şartlarına göre bir aya yakın sereriz. Kurutur ve kışlık yiyeceğimizi hazırlarız.”



(AA)