Soğuk pancar çorbası tarifi: Soğuk pancar çorbası nasıl yapılır?

Rengiyle kendine aşık edecek, tadıyla midenize bayram ettirecek bir tarif soğuk pancar çorbası. Sıcak bir günün ardında buz gibi besleyici ve lezzetli soğuk pancar çorbasını çok seveceksiniz. İşte tadı damaklarda kalan soğuk pancar çorbası tarifi…

Sıcak bir günün ardından yemeğe soğuk bir çorbayla başlamaya ne dersiniz? Hem içinizi ferahlatacak hem de lezzetine doyum olmayacak soğuk pancar çorbası bu arayış için iyi bir tercih olacaktır. Oldukça da sağlıklı olan soğuk pancar çorbasını özellikle çocuklarınız içi yapabilirsiniz. İşte rengine, tadına, kokusuna aşık olacağınız soğuk pancar çorbası tarifi…

SOĞUK PANCAR ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

5 tane pancar (Orta boy)

3 kaşık zeytinyağı

1 kaşık limon suyu

Tuz

3 kaşık yoğurt

2 kaşık labne peyniri

Karabiber

SOĞUK PANCAR ÇORBASININ YAPILIŞI

Öncelikle pancarların kabuklarını soymadan pişireceğiniz için dışını çok iyi yıkamanız gerekmektedir. İyice yıkadığınız pancarları daha sonra derin bir tencerenin içine alın ve üzerini geçecek kadar su koyup yaklaşık yarım saat haşlayın. Daha sonra suyunu süzün ve soğuması için bırakın. Soğuduktan sonra kabuklarını soyun.

Soyduğunuz pancarları ikiye bölün mutfak robotuna atın. Üzerine limonu sıkının ve tuzunu atın. Üzerine yavaşça su ekleyerek robotu çalıştırın. Yoğun bir püre kıvamına gelene kadar bu işleme devam edin. Daha sonra çorbanız hazır.

Ardından servisi için bir kabın içinde yoğurdu ve labne peynirini karıştırın. Servis ederken karabiber ve krema karışımını kullanabilirsiniz.

Afiyet olsun.