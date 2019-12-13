Su böreği nasıl yapılır? Hazır yufkadan su böreği tarifi…

Börek denince akla ilk gelen lezzetlerden biri olan su böreği büyük küçük herkesin damak tadına hitap etmektedir. Ancak su böreği yapımı biraz meşakkatli bir tarif olduğu için pek tercih edilmez. Sizin için hazırladığımız hazır yufkadan su böreği tarifi ile siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

Türk mutfağı için geleneksel lezzetlerden biri olan su böreği yapımı zahmetli bir tarif olduğu için birçok kişi su böreğini daha pratik nasıl yapabilirim diye aramaktadır. Geleneksel lezzetlerin özünü bozmadan daha kolay hale getirmek zor olsa da bunu sizin için yaptık ve hazır yufkadan su böreği tarifi hazırladık. Hazırladığımız bu tarif ile siz de kolaylıkla mutfağınızda gerçeğinden ayrılmayacak bir su böreği hazırlayabilirsiniz. İşte su böreği malzemeleri ve ayrıntılı tarifi…

Hazır yufkadan su böreği malzemeleri

-6 tane yufka

-1 bardak sıvı yağ

-2 bardak süt

-3 tane yumurta

İç harcı için;

-1 kase beyaz peynir

-Maydanoz

Hazır yufkadan su böreği yapılışı

Büyük bir kabın içinde sütü ve sıvı yağı karıştırın. Fırın tepsisini hafif yağladıktan sonra ilk yufkayı serin. Ardından diğer yufkayı parçalara bölün ve her parçayı sütlü karışımına batırın ve ilk yufkanın üzerine serin. Üzerine iç harç için gerekli malzemeleri karıştırıp serpin. Ardından yine iki yufkayı parçalayıp karışıma batırıp serin. Sonra tekrar iç harç serpin. Kalan yufkaları da aynı şekilde serin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üstü kızarana kadar pişirin. Piştikten sonra üstünü bir tepsiyle kapatın ki börek yumuşasın.

Afiyet olsun.