Sufle nasıl yapılır? İşte nefis sufle tarifi…

Sokak lezzetlerinden biri olan sufle denince akıllarda oluşan muhteşem lezzeti, evinizde kısaca yapmak ister misiniz? Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz sufle tarifi ile sevdiklerinize ve kendinize güzel bir lezzet şöleni yaşatabilirsiniz. İşte evinizdeki malzemelerle kolaylıkla hazırlayabileceğiniz ve sevdiklerinize sunabileceğiniz sufle tarifi için ayrıntılı tarifimiz…

Çikolatalı tatlıların en pratik ve en lezzetlilerinden biri olan sufle genellikle sokak lezzetleri arasında görülür. Çay ya da kahvenin yanında vazgeçilmez bir tat olan sufle tarifi artık sadece kafelerde yediğiniz bir tatlı olmaktan çıkacak evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif olacak. Özellikle çikolata tutkunları için hazırladığımız sufle tarifi için evinizdeki malzemeler yeterli. İşte sufle tarifi için püf noktalar ve ayrıntılı tarif…

SUFLE İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Çikolatalı sufle yapabilmeniz gerekli olan malzemeler şu şekildedir;

– 125 gram bitter çikolata

– 125 ml süt

– 3 tane yumurta(sarılarını beyazlarından ayırın)

– 2 kaşık tereyağı

– 1,5 kaşık un

– Küçük bir tutam tuz

– 2 kaşık toz şeker

– 1 kaşık tereyağı (Kapları yağlamak için)

– 1 kaşık kakao

– 1 kaşık pudra şekeri

SUFLE TARİFİ

Öncelikle sütü sos tenceresine alın ve kaynama noktasına gelinceye kadar ısıtın. Ardından içine bitter çikolatayı ilave edin. Çikolata eridikten sonra ocaktan alabilirsiniz.

Bir başka sos tenceresinin içinde de 2 kaşık tereyağını eritin. Üzerine unu ekleyin. Kokusu çıkana kadar kavurun. Unun kokusu çıktıktan sonra sütte erittiğiniz çikolatayı ekleyin. Daha sonra 2 kaşık toz şekeri de ekledikten sonra sürekli karıştırın.

Birkaç dakika sonra 3 yumurtanın sarısını ilave edin. Karıştırmaya devam edin. Daha sonra ocaktan alın ve soğuması için bekleyin.

Bir başka derin kâsenin içinde yumurtaların beyazlarını bir tutam tuz ile birlikte katı bir kıvam olana kadar çırpın. Soğuttuğunuz çikolatalı karışımı köpük halindeki yumurta beyazları ile karıştırın.

Daha sonra yağ ve kakao ile kapladığınız sufle kaplarının üzerine bir parmak kalacak şekilde hazırladığımız karışımı dökün. Önceden 200 derecede ısıttığınız fırında 10 dakika kadar pişirin.

Fırından çıkarttığınız zaman sıcakken pudra şekerini döküp yine sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun.

SUFLE TARİFİ İÇİN PÜF NOKTA

– Kullandığınız malzemelerin oda sıcaklığında ve tam ölçüsünde olmasına dikkat edin.

– Yumurta beyazlarının çok çırpmalısınız. Bunun için mikser kullanabilirsiniz.

– Çikolatalı sos ile yumurta beyazlarını karıştırmak için asla mikser kullanmayın. Bunun için spatula kullanmalısınız. Yumurta beyazlarını söndürmemeniz gerekmektedir.