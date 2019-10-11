Susam kaç kalori? Susamın besin değerleri ve kalorisi

Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki susam kaç kaloridir? Susamın besin değerleri ve kalorisi...

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de susamdır. İşte susamın besin değerleri ve kalorisi…

SUSAM KAÇ KALORİDİR: 100 gram susam yaklaşık 573 kaloridir.

SUSAMIN BESİN DEĞERLERİ

100 g susamda aşağıdakiler bulunur:

Su: 4.69 g

Enerji: 573 kcal

Protein: 17.73 g

Toplam yağ: 49,67 g

Karbonhidrat: 23.45 g

Lif: 11.8 g

Toplam şeker: 0.3 g

Kalsiyum: 975 mg

Demir: 14,55 mg

Magnezyum: 351 mg

Fosfor: 629 mg

Potasyum: 468 mg

Sodyum: 11 mg

Çinko: 7.75 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg

Tiamin: 0,79 mg

Riboflavin: 0.25 mg

Niasin: 4.52 mg

B-6 Vitamini: 0,79 mg

Folat, DFE: 97 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 0 µg

A Vitamini, İÜ: 9 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.25 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 0 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş [g]: 6.96

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 18.76 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 21.77 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg