Susam kaç kalori? Susamın besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de susamdır. İşte susamın besin değerleri ve kalorisi…
SUSAM KAÇ KALORİDİR: 100 gram susam yaklaşık 573 kaloridir.
SUSAMIN BESİN DEĞERLERİ
100 g susamda aşağıdakiler bulunur:
Su: 4.69 g
Enerji: 573 kcal
Protein: 17.73 g
Toplam yağ: 49,67 g
Karbonhidrat: 23.45 g
Lif: 11.8 g
Toplam şeker: 0.3 g
Kalsiyum: 975 mg
Demir: 14,55 mg
Magnezyum: 351 mg
Fosfor: 629 mg
Potasyum: 468 mg
Sodyum: 11 mg
Çinko: 7.75 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 0 mg
Tiamin: 0,79 mg
Riboflavin: 0.25 mg
Niasin: 4.52 mg
B-6 Vitamini: 0,79 mg
Folat, DFE: 97 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 0 µg
A Vitamini, İÜ: 9 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 0.25 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 0 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş [g]: 6.96
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 18.76 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 21.77 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg