Sütlü irmik tatlısı nasıl yapılır? Sütlü irmik tatlısı tarifi…

İrmikle yapılmayan şey yoktur. Bunlardan en güzellerinden biri de sütlü irmik tatlısı. Akşam yemeğinden sonra vuran taştı krizine acil bir çözüm için yapabileceğiniz sütlü irmik tatlısı için evinizdeki malzemeler yeterli. İşte sütlü irmik tatlısı tarifi…

Sütlü tatlılar özellikle sıcak günlerde hem tatlı krizlerinizi çözer hem de hafifliğiyle çok tercih ediliyor. Çabukça yapılabildiği için oldukça kolay olan sütlü irmik tatlısı evinizdeki malzemelerle yapılabilir. İşte sütlü irmik tatlısı…

SÜTLÜ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

– 1 kg süt

– 1 bardak irmik

– 7 kaşık şeker

– 1 paket vanilya

– 1 kaşık tereyağı

– 1 kaşık Hindistan cevizi

– Tarçın

SÜTLÜ İRMİK TATLISI YAPILIŞI

Öncelikle sütü bir tencereye alın ve irmik ile şekeri ekleyin. Altını açın ve karıştırmaya başlayın. Muhallebi kıvamı almaya başlayınca vanilyayı ve Hindistan cevizini ekleyin. Kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca tereyağını ekleyin ve biraz daha karıştırın. Borcamın dibini nemlendirip üzerine dökün. Tarçınla soğuk servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.