Sütlü tarhana çorbası tarifi: Sütlü tarhana çorbası nasıl yapılır?

Havaların soğu iyiden iyiye kendini hissettirirken sofralarınızda değişik, besleyici ve lezzetli çorba tarifi görmek isteyebilirsiniz. İşte tam bu isteğin karşılığı olarak sütlü tarhana çorbası hazırda beklemektedir. İşte sütlü tarhana çorbası malzemeleri tarifi…

Özellikle akşam vakitleri havalar artık iyiden iyiye soğuyor. Bir anda soğuyan hava da beraberinde birçok hastalığı da getirdi. İşte sizin için hazırladığımız sütlü tarhana çorbası hem misafir sofralarına hem de kendiniz için hazırladığınız şifalı masalara katılabilir. İşte merakla beklediğinizi sütlü tarhana çorbası malzemeleri ve tarifi…

SÜTLÜ TARHANA ÇORBASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

-1 kaşık tereyağı

-1 kaşık zeytinyağı

-1 kaşık un

-2 kaşık tarhana

-1 küçük diş sarımsak

-Yarım yemek kaşığı salça

-1 bardak soğuk süt

-3 bardak sıcak su(Et ya da tavuk suyu eklenebilir)

SÜTLÜ TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Öncelikle kırmızı toz tarhanayı sütle bir kesede eritin. Ardından tencereye yağları ve unu alın ve iyice karıştırıyorum. Üzerine salçayı ekleyin. Biraz da böyle piştikten sonra ocaktan alın. Seri bir şekilde karışarak tarhanayı üzerine dökün. Üzerine sıcak su ekleyin. Karıştırarak pişirin.

Afiyet olsun.