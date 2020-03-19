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Tahin kaç kalori? Tahinin besin değerleri ve kalorisi…
Tahin kaç kalori? Tahinin besin değerleri ve kalorisi…
Kalori tükettiğimiz besinlerin enerjisini temsil eder. Her bireyin yaşına ve yaşam standartlarına göre günlük tüketmesi gereken bir kalori miktarı vardır. Diyet listesi oluştururken öğünlere göre kalori dağılımı yapılır. Tabi kalori tek başına da yeterli değildir. Tüketilen yiyeceğin besin değerlerini de bilmek gerekir. Peki, tahin kaç kaloridir? Tahinin besin değerleri ve kalorisi...
Sozcu.com.tr
Gurme 19 Mart 2020 - 11:36

Tahin, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, folik asit açısından zengindir ve susamdan elde edilir. Genellikle pekmez ile birlikte tüketilen tahinin yağ içeriği oldukça yüksektir. Bu yüzden çok sık tüketilmemesine özen gösterilmelidir. Peki, tahin kaç kalori? Tahinin besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…

TAHİN KAÇ KALORİDİR: 100 gram tahin yaklaşık 594 kaloridir.

TAHİNİN BESİN DEĞERLERİ

100 gram tahinde aşağıdakiler bulunur:

Kalori: 594 kcal
Toplam Yağ: 54 g
Doymuş Yağ: 8 g
Çoklu Doymamış Yağ: 24 g
Tekli Doymamış Yağ: 20 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 115 mg
Potasyum: 414 mg
Karbonhidrat: 21 g
Lif: 9 g
Şeker: 0,5 g
Protein: 17 g
A Vitamini: 67 IU
C Vitamini: 0 mg
Kalsiyum: 426 mg
Demir: 9 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,1 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 95 mg

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Son güncelleme: 11:37 - 19.03.2020
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