Tahin, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, folik asit açısından zengindir ve susamdan elde edilir. Genellikle pekmez ile birlikte tüketilen tahinin yağ içeriği oldukça yüksektir. Bu yüzden çok sık tüketilmemesine özen gösterilmelidir. Peki, tahin kaç kalori? Tahinin besin değerleri ve kalorisi ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde…
TAHİN KAÇ KALORİDİR: 100 gram tahin yaklaşık 594 kaloridir.
TAHİNİN BESİN DEĞERLERİ
100 gram tahinde aşağıdakiler bulunur:
Kalori: 594 kcal
Toplam Yağ: 54 g
Doymuş Yağ: 8 g
Çoklu Doymamış Yağ: 24 g
Tekli Doymamış Yağ: 20 g
Kolesterol: 0 mg
Sodyum: 115 mg
Potasyum: 414 mg
Karbonhidrat: 21 g
Lif: 9 g
Şeker: 0,5 g
Protein: 17 g
A Vitamini: 67 IU
C Vitamini: 0 mg
Kalsiyum: 426 mg
Demir: 9 mg
D Vitamini: 0 IU
B6 Vitamini: 0,1 mg
Kobalamin: 0 µg
Magnezyum: 95 mg