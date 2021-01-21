Talep patlaması yaşanıyor… Kilosu 10 bin lira

Tokat’ta pandemi süreci sonrasında bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyenler doğal ürünlere yöneldi. Kent genelinde yılda 10 kilo üretilen arı sütü de en çok aranan ürünler arasında yer aldı.

Bir tatlı kaşığı fiyatının 70 ile 100 lira, kilosunun ise 7 bin ile 10 bin liradan satılan arı sütünde üreticiler taleplere karşılık verememeye başladı.

“ARI SÜTÜ CANA CAN KATAR”

Arı sütünün insan sağlığı için faydalı olduğunu belirten Tokat Arı Yetiştiricileri Birliği Başkan Ali Demir, şunları söyledi:

“Geçen yıl ülkemizde başlayan corona salgını ile beraber arı sütüne aşırı talep oldu. Arı sütü, bahar aylarında üretilen bir üründür. Genellikle nisan ve mayıs aylarında dolu dolu üretilir. Tokat’ta da geçen yıl 8 ile 12 kilogram arasında bir üretim gerçekleştirildi. Bu üretim de yoğun talep karşısında hızla tükendi. Şu anda da elimizde arı sütü kalmadı ve bulunamıyor. Nisan ayının ortalarına doğru üretimimiz tekrar başlayacak. Tekrar arı sütü üretimi ve satışları gerçekleşmeye başlayacak. 2020 yılında 7 lira ile 10 lira arasında gramının satışını yaptık. Perakende fiyatlarımız ise kilogram fiyatı 7 bin ile 10 bin lira arasında gerçekleşti. Arı sütü vücuttaki hücreleri yeniler. Arı sütü ömre ömür, cana can katan bir üründür.”

“ARI SÜTÜNE METAL DEĞMEMELİ”

Arı sütüne metal değdirilmemesi gerektiğini ifade eden Demir, sözlerine şöyle devam etti:

“1 kilogram bala 60 gram arı sütü, 100 gram polen, 50 gram arı ekmeği ve 20 gram da propolis katarak ahşap bir kaşıkla karıştırıp o şekilde tüketilmesini tavsiye etmekteyiz. Arı sütüne metal değdiği an özelliğini kaybettiği için ahşap kaşık önermekteyiz. Ahşap kaşıkla tüketildiği zaman değerlerini koruyor. Bir de güneş ışığı gördüğü an ve sıcak ortamda bulunduğu an özelliğini kaybediyor. Biz de o yüzden kavanozlarla folyo kağıda sararak buzdolabında bekletiyoruz.” (DHA)