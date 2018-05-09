Tarator sos tarifi: Deniz ürünleriyle harika uyum sağlayan tarator sos tarifi ve kalorisi…

Basit ve lezzetli bir sos arayanların ilk aklına gelenlerden biri tarator sos. Hem deniz ürünleriyle hem de birçok ara sıcakla mükemmel uyum sağlayan tarator sos nasıl yapılır? İşte tarator sos tarifi ve kalorisi...

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Birçok evde bulunan malzemelerle yapılabilecek ve kolayca birçok lezzetle uyum sağlayabilecek olan tarator sosun tarifi ve kalorisi merak ediliyor. İşte tarator sos tarifi ve malzemeleri…

TARATOR SOS TARİFİ VE KALORİSİ

135 gramlık bir porsiyon tarator sosta yaklaşık 135 kalori bulunuyor. Malzemeleri ve tarifi ise şu şekilde;

Malzemeler;

6 dilim bayat ekmek içi

6 yemek kaşığı ceviz içi

8 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

3 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

10 dal dereotu (arzuya göre)

Tarator sos nasıl yapılır;

Bilhassa kalamar tavanın en yakın arkadaşı olan tarator sosu hazırlamak için; bayat ekmek içini küçük bir kaba ufalayın. Kabuk kısımlarını kullanmayın. Ekmek kırıntılarını ceviz içiyle birlikte mutfak robotunda çekin. Zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, süzme yoğurt ve tuz ile karıştırdıktan sonra dinlenmesi için buzdolabında bekletin. Buzdolabında bekleyen ve kıvam alan tarator sosu, sıcak başlangıçların yanında ya da dip sos olarak arzuya göre incecik kıyılmış dereotu eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.