Tarator tarifi: Tarator nasıl yapılır? İşte gereken malzemeler…

Birçok evde bulunan malzemelerle yapılabilecek ve kolayca birçok lezzetle uyum sağlayabilecek olan tarator tarifi merak ediliyor. İşte tarator sos tarifi ve malzemeleri…

Yapımı kolay, lezzeti olay! Ana yemeklerin yanında meze olarak yerini alan tarator için detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz. 135 gramlık bir porsiyon tarator sosta yaklaşık 135 kalori bulunuyor. İşte tarator tarifi…

TARATOR İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Malzemeleri ve tarifi ise şu şekilde;

6 dilim bayat ekmek içi

6 yemek kaşığı ceviz içi

8 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

3 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

4 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

10 dal dereotu (arzuya göre)

TARATOR TARİFİ

Bilhassa kalamar tavanın en yakın arkadaşı olan tarator sosu hazırlamak için; bayat ekmek içini küçük bir kaba ufalayın. Kabuk kısımlarını kullanmayın. Ekmek kırıntılarını ceviz içiyle birlikte mutfak robotunda çekin. Zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, taze sıkılmış limon suyu, süzme yoğurt ve tuz ile karıştırdıktan sonra dinlenmesi için buzdolabında bekletin. Buzdolabında bekleyen ve kıvam alan tarator sosu, sıcak başlangıçların yanında ya da dip sos olarak arzuya göre incecik kıyılmış dereotu eşliğinde sevdiklerinizle paylaşın.