Tarçın kaç kalori? Tarçının besin değerleri ve kalorisi

Özellikle diyet yapanların dikkat ettiği ve araştırdığı bir konudur kalori. Yiyecekler sebze, meyve, baklagil gibi bir başlık altında toplansa da her birinin kalori değeri ayrıdır. Kalori hesabı yaparken en çok araştırılan yiyeceklerden biri de tarçındır. İşte tarçının besin değerleri ve kalorisi...

Tarçın (Cinnamomum verum), cinnamomum isimli bir ağacın iç kabuğundan elde edilir. Dünyanın en popüler ve tanınmış baharatlarından biridir. Tarçın kabuğu, hem tatlı hem de tuzlu yiyecekleri lezzetlendirmek için binlerce yıldır kullanılmaktadır. Tarçın ağacı, çeşidine bağlı olarak, Sri Lanka, Hindistan, Çin ve hatta Afrika’nın bazı bölgeleri dahil olmak üzere birçok yere özgüdür. Seylan tarçını gerçek tarçın olarak adlandırılır.

Tarçın çubuğu, ağacın sapını keserek ve kabuğunu alarak elde edilir. Ayrıca bu çubuk öğütülerek toz tarçın elde edilebilir. Peki, tarçın kaç kaloridir? Tarçının besin değerleri ve kalorisi…

TARÇIN KAÇ KALORİDİR: 100 gram tarçın yaklaşık 247 kcal’dır.

TARÇININ BESİN DEĞERLERİ

100 g tarçında aşağıdakiler bulunur:

Su: 10.58 g

Enerji: 247 kcal

Protein: 3.99 g

Toplam yağ: 1.24 g

Karbonhidrat: 80,59 g

Lif: 53.1 g

Toplam şeker: 2.17 g

Kalsiyum: 1002 mg

Demir: 8.32 mg

Magnezyum: 60 mg

Fosfor: 64 mg

Potasyum: 431 mg

Sodyum: 10 mg

Çinko: 1.83 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 3.8 mg

Tiamin: 0.02 mg

Riboflavin: 0.04 mg

Niasin: 1.33 mg

B-6 Vitamini: 0.16 mg

Folat, DFE: 6 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 15 µg

A Vitamini, İÜ: 295 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 2.32 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 31,2 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.35 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.25 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.07 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

Kafein: 0 mg