Tarçın kaç kalori? Tarçının besin değerleri ve kalorisi

Tarçın (Cinnamomum verum), cinnamomum isimli bir ağacın iç kabuğundan elde edilir. Dünyanın en popüler ve tanınmış baharatlarından biridir. Tarçın kabuğu, hem tatlı hem de tuzlu yiyecekleri lezzetlendirmek için binlerce yıldır kullanılmaktadır. Tarçın ağacı, çeşidine bağlı olarak, Sri Lanka, Hindistan, Çin ve hatta Afrika’nın bazı bölgeleri dahil olmak üzere birçok yere özgüdür. Seylan tarçını gerçek tarçın olarak adlandırılır.
Tarçın çubuğu, ağacın sapını keserek ve kabuğunu alarak elde edilir. Ayrıca bu çubuk öğütülerek toz tarçın elde edilebilir. Peki, tarçın kaç kaloridir? Tarçının besin değerleri ve kalorisi…
TARÇIN KAÇ KALORİDİR: 100 gram tarçın yaklaşık 247 kcal’dır.
TARÇININ BESİN DEĞERLERİ
100 g tarçında aşağıdakiler bulunur:
Su: 10.58 g
Enerji: 247 kcal
Protein: 3.99 g
Toplam yağ: 1.24 g
Karbonhidrat: 80,59 g
Lif: 53.1 g
Toplam şeker: 2.17 g
Kalsiyum: 1002 mg
Demir: 8.32 mg
Magnezyum: 60 mg
Fosfor: 64 mg
Potasyum: 431 mg
Sodyum: 10 mg
Çinko: 1.83 mg
C vitamini, toplam askorbik asit: 3.8 mg
Tiamin: 0.02 mg
Riboflavin: 0.04 mg
Niasin: 1.33 mg
B-6 Vitamini: 0.16 mg
Folat, DFE: 6 µg
B-12 Vitamini: 0 µg
A Vitamini, RAE: 15 µg
A Vitamini, İÜ: 295 İÜ
E Vitamini (alfa-tokoferol): 2.32 mg
D Vitamini (D2 + D3): 0 µg
D vitamini: 0 IU
K Vitamini (filokinon): 31,2 µg
Yağ asitleri, toplam doymuş: 0.35 g
Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 0.25 g
Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 0.07 g
Yağ asitleri, toplam trans: 0 g
Kolesterol: 0 mg
Kafein: 0 mg