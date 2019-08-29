Tarhana çorbası: Tarhana çorbası nasıl yapılır?

Anadolu’nun n meşhur lezzetlerinden biri olan tarhana çorbası serin akşamlarda sofranızda yer almaya başlayabilir. Mis gibi kokusuyla tüm ailenizin beğeneceği Tarhan çorbası oldukça besleyici ve doyurucu bir yemektir. Pratik yapımı ile de oldukça kolay hazırlayabileceğiniz çorba için evinizdeki malzemeler yeterlidir. İşte tarhana çorbası malzemeleri ve tarifi…

Özellikle hava değişiklikleri nedeniyle hastalıkların hayli arttığı bu dönemde sık sık tercih elden tarhana çorbası Anadolu'nun en meşhur en lezzetli çorbalarından biridir. Lezzetinin yanı sıra oldukça da besleyici olan tarhana çorbasının faydaları saymakla bitmez. Serin akşamlarda siz de içinizi ısıtacak şifalı bir yemek yapmak istiyorsanız hazırladığımız tarhana çorbası tarifine mutlaka göz atın. İşte tarhana çorbası malzemeleri ve tarifi…

TARHANA ÇORBASI MALZEMELERİ

-3 kaşık ev tarhanası

-1 kaşık nane

-2 kaşık sıvı yağ

-1 kaşık salça

-6 bardak su

-Kırmızı pulbiber

-Karabiber

-Tuz

TARHANA ÇORBASI TARİFİ

Geniş bir tencerenin içine sıvı yağı, naneyi, salçayı ve tarhanayı koyup hafif kavurun. Ardından çırpma telinin yardımı ile karıştırarak suyu yavaş yavaş ekleyin. Orta derecelik ateşte sürekli karıştırarak kaynatın. Kaynamasının ardından 3-4 dakika sonra altını kapatabilirsiniz.

Servis etmeden önce bir tavada az yağ ile küp küp doğradığınız ekmekleri kızartıp çorbanızın üzerine dökebilirsiniz.

Afiyet olsun.