Tatlı kurabiye tarifleri… Tatlı kurabiye nasıl yapılır?

Kurabiye denince tercihiniz tatlı kurabiye tariflerinden yana oluyorsa sizin için hazırlamış olduğumuz bu lezzetlere bayılacaksınız. Bol çeşitli tatlı kurabiye tarifleri sade, elmalı, kakaolu çeşitleriyle de geniş bir yelpazede sunum fırsatı veriyor. İşte tatlı kurabiye tarifleri için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapılışları…

Tatlı kurabiye tarifleri arıyorsanız en doğru yerdesiniz. Kollarınızı sıvayıp sizin için hazırladığımı çeşit çeşit taştı kurabiye tariflerinden dilediğinizi yapabilirsiniz. İster sade, ister elmalı, ister kakaolu… Bu lezzetler hem sizin hem misafirlerinizin damağında harika bir tat bırakacak. Sadece tatlarıyla da değil görüntüleriyle de gönlünüzü fethetmeyi başaracak pratik ve hazırlaması oldukça kolay olan tatlı kurabiye tarifleri için gerekli malzemeler ve ayrıntılı yapılışları için buyurun…

Tatlı kurabiye tarifleri

1- Kakaolu kurabiye malzemeleri

-125 g tereyağı

-1 tane yumurta

-1 çay bardağı sıvı yağ

-1 bardak pudra şekeri

-2 kaşık buğday nişastası

-25 gr kakao

-1 paket vanilya

-½ kaşık kabartma tozu

-3,5 bardak un

Üzeri için;

-Dilediğiniz kadar pudra şekeri ya da Hindistan cevizi

Kakaolu kurabiye yapılışı

Öncelikle tereyağını bir süre tezgâhta bekletip oda sıcaklığına gelmesini sağlayın. Oda sıcaklığındaki tereyağını yumurta, sıvı yağ, pudra şekeri, buğday nişastası ve kakao ile birlikte derin bir kabın içine alın ve yoğurmaya başlayın. Daha sonra kabartma tozunu, vanilyayı ve unu kontrollü şekilde ekleyerek yoğurmaya devam edin. Yumuşak bir kıvam elde edene kadar devam edin. Kıvam alan hamurdan parçalar alacak dilediğiniz şekli verin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Piştikten sonra soğumasını bekleyin ve üzerini süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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