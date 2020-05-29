Tava böreği nasıl yapılır? İşte en kolay şekilde tava böreği tarifi…

Börek hepimizin evinde severek yediğimiz lezzetlerden biri. Birçok çeşidi ve farklı pişirme yöntemleri olan börek tariflerinden bugün size en pratik ve lezzetli olan tava böreği tarifini hazırladık. Tava böreği tarifi ile dakikalar içinde şahane bir çay sofrası hazırlayabilirsiniz. Hazır yufka ile yapılıyor olmasının da avantajı olan tava böreği özellikle ansızın gelen misafirlere ya da Pazar kahvaltılarında kendine yer bulmuştur. Peynirli tava böreği tarifi hazırladığımız bu haberimize bakarak sizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte tava böreği malzemeleri ve ayrıntılı yapılışı…

Tava böreği malzemeleri

– 3 tane yufka

– 5-6 kaşık yoğurt

– 1 tane yumurta

– 1/2 çay bardağı sıvı yağ

İçi harcı için;

– Beyaz peynir

– Kaşar peyniri

– Maydanoz

Tava böreği yapılışı

Öncelikle tava böreği için yanmaz bir tavanızın olması gerekmektedir. Tavaya 1-2 kaşık yağ dökün. Bir kasenin içinde karıştırdığınız yoğurt, yumurta ve sıvı yağı iyice çırpın. Ardından bir yufkayı tavaya serin. Kenarları tavadan aşağıya sarksın. Diğer bir yufkayı elinizle parçalayın ve serdiğiniz yufkanın üzerine dağınık şekilde koyun. Üzerine yoğurtlu karışımdan dökün. Daha sonra bir başka yufkayı yeniden bölün ve koyun. Üzerine rendelediğiniz peynirleri ve maydanozu koyun. Kalan yufkaları da parçalayarak koyun ve aralarına yoğurtlu karışımdan dökün. En son kenarlarda kalan yufkaları da üzerine kapatın. Ocağın büyük gözünde kısık ateşte pişirin. Her 5 dakikada bir kenarlarından hafifçe kaldırarak pişip pişmediğini kontrol edin. Piştiyse üzerine büyük bir tencere kapağı kapatarak tersini çevirin. Diğer tarafını da pişirdikten dilimleyerek sonra servis edebilirsiniz.