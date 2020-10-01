Tavşan içi hangi yöreye aittir? İşte Tavşan içi tarifi

Tavukla yapılan tavşan içi tarifi Giresun Çamoluk yöresine ait çok güzel yöresel bir yemektir. Lezzetli bir yemek olan tavşan içi, birçok kişi tarafından seviliyor. İşte enfes tadıyla tavşan içi tarifi...

TAVŞAN İÇİ TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

– 1 adet bütün tavuk

– 1 adet büyük boy havuç

– 1 adet yemeklik soğan

– 3-4 dal taze kekik

– 5-6 adet tane karabiber

– Tuz

– 8-10 bardak su

Pilavı için;

– 1 yemek kaşığı tereyağı

– 2 su bardağı pilavlık bulgur

– 3.5 su bardağı tavuk suyu

– Tuz

– Karabiber

Tabanı için;

– 3-4 adet kuru yufka – küçük boy

Üzeri için;

– 200 gr. tereyağı

– 1 tatlı kaşığı toz sarımsak

– Pul biber

TAVŞAN İÇİ TARİFİ

Tavuğu iyice yıkayıp derin bir tencereye alın. İçine dörde böldüğünüz havuç ve soğanı, kekik dalları, karabiber, tuz ve su koyup haşlayın. Haşlanan tavuğu didikleyerek kenara alın.

Pilav tenceresinde tereyağını eritin. Yıkadığınız bulgurları ilave edip karıştırın. Tuz ve suyunu ekleyip pişirin. Tereyağını bir sos tenceresinde eritin ve içine toz sarımsak ilave edip karıştırın kenara alın.

Servis yapacağınız kabın içine kuru yufkalardan bir tanesini kırın üzerine iki kepçe tavuk suyu, pişen bulgur pilavından birkaç kaşık koyun, üzerine didiklenmiş tavuk ve sarımsaklı tereyağından üç dört kaşık gezdirin.

Tekrar kuru yufka kırın ve sırasıyla tavuk suyu, pilav, tavuk ve tereyağı gezdirerek malzemeler bitene kadar sıra sıra yerleştirin.

En üstüne kalan tavukları koyun kalan tavuk suyundan gezdirin, tereyağına pul biber ekleyin ve tavukların üzerine döküp sıcak servis edin.